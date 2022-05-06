В Кремле объяснили неожиданное решение Путина о начале СВО

06 мая 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что о начале спецоперации знали немногие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине О начале спецоперации на Украине знал ограниченный круг лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация о СВО не может широко распространяться накануне начала. Конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма ограниченный круг лиц. Это нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

О начале спецоперации на Украине знал ограниченный круг лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация о СВО не может широко распространяться накануне начала. Конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма ограниченный круг лиц. Это нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами.