В Кремле объяснили неожиданное решение Путина о начале СВО

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что о начале спецоперации знали немногие Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

О начале спецоперации на Украине знал ограниченный круг лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Информация о СВО не может широко распространяться накануне начала. Конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма ограниченный круг лиц. Это нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами.

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О начале спецоперации на Украине знал ограниченный круг лиц. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Информация о СВО не может широко распространяться накануне начала. Конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма ограниченный круг лиц. Это нормальная практика. Сама суть операции не подразумевает широкого распространения», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и националистов высокоточными средствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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