06 мая 2022

В Пермском крае Вечные огни будут получать газ бесплатно

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Суетин Вадим. Принимал добровольцем участие в военных действиях на Донбасе. Курган, вечный огонь, суетин вадим
Вечные огни будут получать газ бесплатно по решению президента России Фото:

В Пермском крае 14 Вечных огней будут получать газ на безвозмездной основе. В региональном министерстве ЖКХ назвали конкретные территории: Пермь, Краснокамск, Березники, Лысьва, Чусовой, Губаха, Чернушка, Чайковский, Пермском район, село Уинское и Бардымский округ. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатных поставках газа для памятных объектов Великой Отечественной войны.

«Ежегодно муниципалитеты края на бесплатной газификации Вечных огней и Огней памяти смогут сэкономить до 2,5 миллионов рублей. Пермские газовики завершили подготовку мемориальных комплексов „Вечный огонь“, действующих на территории края», — написано в telegram-канале краевого министерства.

Специалисты ведомства подчеркивают, что в регионе на каждом мемориале проведен технический осмотр подземных газопроводов, проверено рабочее состояние газовых горелок и кранов. Также очищены от копоти решетки-рассекатели пламени.

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В Пермском крае 14 Вечных огней будут получать газ на безвозмездной основе. В региональном министерстве ЖКХ назвали конкретные территории: Пермь, Краснокамск, Березники, Лысьва, Чусовой, Губаха, Чернушка, Чайковский, Пермском район, село Уинское и Бардымский округ. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатных поставках газа для памятных объектов Великой Отечественной войны. «Ежегодно муниципалитеты края на бесплатной газификации Вечных огней и Огней памяти смогут сэкономить до 2,5 миллионов рублей. Пермские газовики завершили подготовку мемориальных комплексов „Вечный огонь“, действующих на территории края», — написано в telegram-канале краевого министерства. Специалисты ведомства подчеркивают, что в регионе на каждом мемориале проведен технический осмотр подземных газопроводов, проверено рабочее состояние газовых горелок и кранов. Также очищены от копоти решетки-рассекатели пламени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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