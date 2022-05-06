В Пермском крае Вечные огни будут получать газ бесплатно

Вечные огни будут получать газ бесплатно по решению президента России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае 14 Вечных огней будут получать газ на безвозмездной основе. В региональном министерстве ЖКХ назвали конкретные территории: Пермь, Краснокамск, Березники, Лысьва, Чусовой, Губаха, Чернушка, Чайковский, Пермском район, село Уинское и Бардымский округ. Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о бесплатных поставках газа для памятных объектов Великой Отечественной войны.

«Ежегодно муниципалитеты края на бесплатной газификации Вечных огней и Огней памяти смогут сэкономить до 2,5 миллионов рублей. Пермские газовики завершили подготовку мемориальных комплексов „Вечный огонь“, действующих на территории края», — написано в telegram-канале краевого министерства.

Специалисты ведомства подчеркивают, что в регионе на каждом мемориале проведен технический осмотр подземных газопроводов, проверено рабочее состояние газовых горелок и кранов. Также очищены от копоти решетки-рассекатели пламени.