В Перми ночью загорелась жилая многоэтажка

Загорелся третий этаж общежития (архивное фото) Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

7 мая около десяти часов вечера в Перми по проспекту Декабристов загорелось общежитие. Очаг возгорания находился в квартире на третьем этаже. На тушение пожара было направлено 27 человек и восемь единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС России по Пермскому краю.

«7 мая 2022 года в 21:49 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Пермь, проспект Декабристов. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 27 человек личного состава и восемь единиц техники», — указано в сообщении ведомства.

По информации ГУ МЧС по Пермскому краю, на данный момент огонь ликвидирован. Из здания спасены 21 человек, в том числе двое детей. Погибших и пострадавших нет. Проводится проверка по установке обстоятельств и причин возгорания.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревне Павлово Ординского округа (Пермский край) в результате пожара сгорели несколько жилых домов. Возле села продолжает гореть сухая трава.