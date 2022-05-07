07 мая 2022
06 мая 2022

В курганском городе в День Победы перекроют центральные улицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Шадринск , улица свердлова, город шадринск, пирамидальные тополя
В одном из городов Курганской области перекроют движение на День Победы Фото:

Администрация города Шадринска Курганской области предупредило жителей об ограничении движении транспорта на городских улицах во время празднования Дня Победы. Информация появилась на сайте городской администрации.

«В связи с празднованием 77-й годовщины Дня Победы <…> 9 мая с 08.00 до 20.00 будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Комсомольской— от ул. Октябрьской до ул. Свердлова, по улице Свердлова — от ул. Володарского до ул. Спартака», — рассказали в мэрии. Городские автобусы пустят в объезд по улицам Ефремова, Октябрьской и Гагарина. Будут оборудованы временные остановки для высадки пассажиров. Улицу Свердлова от Спартака до Либкнехта откроют для проезда после 15 часов 9 мая.

Также вечером на два часа в День Победы в Шадринске запретят движение транспорта по улице Ленина. Участок автодороги от Гагарина до Либкнехта будет перекрыт с 20 до 22 часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана закроют для движения несколько улиц 9 мая. Также на некоторых городских магистралях областного центра запретят остановку и парковку автомобилей, начиная с вечера 8 мая.

Администрация города Шадринска Курганской области предупредило жителей об ограничении движении транспорта на городских улицах во время празднования Дня Победы. Информация появилась на сайте городской администрации. «В связи с празднованием 77-й годовщины Дня Победы <…> 9 мая с 08.00 до 20.00 будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Комсомольской— от ул. Октябрьской до ул. Свердлова, по улице Свердлова — от ул. Володарского до ул. Спартака», — рассказали в мэрии. Городские автобусы пустят в объезд по улицам Ефремова, Октябрьской и Гагарина. Будут оборудованы временные остановки для высадки пассажиров. Улицу Свердлова от Спартака до Либкнехта откроют для проезда после 15 часов 9 мая. Также вечером на два часа в День Победы в Шадринске запретят движение транспорта по улице Ленина. Участок автодороги от Гагарина до Либкнехта будет перекрыт с 20 до 22 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана закроют для движения несколько улиц 9 мая. Также на некоторых городских магистралях областного центра запретят остановку и парковку автомобилей, начиная с вечера 8 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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