В курганском городе в День Победы перекроют центральные улицы

08 мая 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

В одном из городов Курганской области перекроют движение на День Победы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Администрация города Шадринска Курганской области предупредило жителей об ограничении движении транспорта на городских улицах во время празднования Дня Победы. Информация появилась на сайте городской администрации. «В связи с празднованием 77-й годовщины Дня Победы <…> 9 мая с 08.00 до 20.00 будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Комсомольской— от ул. Октябрьской до ул. Свердлова, по улице Свердлова — от ул. Володарского до ул. Спартака», — рассказали в мэрии. Городские автобусы пустят в объезд по улицам Ефремова, Октябрьской и Гагарина. Будут оборудованы временные остановки для высадки пассажиров. Улицу Свердлова от Спартака до Либкнехта откроют для проезда после 15 часов 9 мая. Также вечером на два часа в День Победы в Шадринске запретят движение транспорта по улице Ленина. Участок автодороги от Гагарина до Либкнехта будет перекрыт с 20 до 22 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана закроют для движения несколько улиц 9 мая. Также на некоторых городских магистралях областного центра запретят остановку и парковку автомобилей, начиная с вечера 8 мая.

Администрация города Шадринска Курганской области предупредило жителей об ограничении движении транспорта на городских улицах во время празднования Дня Победы. Информация появилась на сайте городской администрации. «В связи с празднованием 77-й годовщины Дня Победы <…> 9 мая с 08.00 до 20.00 будет временно ограничено движение транспортных средств по ул. Комсомольской— от ул. Октябрьской до ул. Свердлова, по улице Свердлова — от ул. Володарского до ул. Спартака», — рассказали в мэрии. Городские автобусы пустят в объезд по улицам Ефремова, Октябрьской и Гагарина. Будут оборудованы временные остановки для высадки пассажиров. Улицу Свердлова от Спартака до Либкнехта откроют для проезда после 15 часов 9 мая. Также вечером на два часа в День Победы в Шадринске запретят движение транспорта по улице Ленина. Участок автодороги от Гагарина до Либкнехта будет перекрыт с 20 до 22 часов. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Кургана закроют для движения несколько улиц 9 мая. Также на некоторых городских магистралях областного центра запретят остановку и парковку автомобилей, начиная с вечера 8 мая.