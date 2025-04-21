В Кургане с третьей попытки запустят туристический маршрут, который был много лет заброшен

Туристический маршрут «Красная линия», проходящий по историческому центру Кургана, в 2025 году вновь получит поддержку и развитие — проект будет реализован при участии АО «Альфа-банк». Об этом сообщила заместитель руководителя рабочей группы программы «Любимый город» Людмила Дорофеева.
«Один из ключевых проектов — пешеходный туристический маршрут „Красная линия“ — в 2025 году получит поддержку и дальнейшее развитие от АО „Альфа-банк“», — сообщает «Новый мир» со ссылкой на Дорофееву. По ее словам, маршрут, обозначенный красной линией на тротуарах, станет частью масштабной работы по популяризации культурного наследия города, которую ведет Туристско-информационный центр.
Идея маршрута родилась в 2016 году. Тогда его поддержала компания «МТС», профинансировав установку 23 информационных стендов у знаковых зданий Кургана — памятников истории и архитектуры. Однако уже в 2018 году оператор отказался от участия в проекте, не желая тратить средства на его содержание. Это вызвало волну критики: часть стендов оказалась в запущенном состоянии, некоторые демонтировали. Городская администрация рассматривала возможность привлечения компании к ответственности. В 2019 году маршрут попытались реанимировать во второй раз — за его обновление взялся банк «Открытие». Тогда обновили 15 стендов, но полноценной и долговременной поддержки проект так и не получил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области начали благоустраивать города для привлечения туристов. В Далматово, Катайске, Шумихе и Макушино создают парки, набережные и пирсы. Работы уже стартовали, на проекты выделено более 300 миллионов рублей. В 2025 году планируют открыть экопарк «Увалы» в Шадринске и парк «Зазеркалье» в Куртамыше за счёт областного бюджета.
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