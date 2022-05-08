Подростка увезли на карете скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на обочине около дома 18б, на улице Высоцкого, нашли ребенка без сознания. Его увезли на скорой. Об этом в соцсети сообщил очевидец.

«Найден мальчик на обочине по адресу ул. Высоцкого 18Б возле магазина Магнит. Увезли в больницу», — сообщил очевидец в паблике в «ВКонтакте» «ЖБИ — Екатеринбург».

По словам местных жителей, ДТП, в котором пострадал мальчик, произошло на дороге, где нет ни пешеходного перехода, ни «лежачих полицейских». «Здесь машины носятся как сумасшедшие, так как нет никаких ограничений. Но эту дорогу постоянно переходят люди, чтобы попасть в магазин и, получается, каждый раз рискуют здоровьем. Не понимаю, почему здесь „лежачих полицейских“ до сих пор не установили», — рассказали они корреспонденту агентства.

В пресс-службе ГИБДД журналисту URA.RU пояснили, что они связались больницей, куда доставили подростка. В реанимации сообщили, что он пострадал не в результате ДТП.

В комментариях под видео опубликован комментарий от пользователя под ником Ju Lia. «С мальчиком все в порядке, жив здоров. На данный момент, дома с родителями», — написала Ju Lia. На сообщение журналиста URA.RU она не ответила.

Фото: скрин публикации