10 мая 2022

В Свердловской области объявили о чрезвычайной пожарной опасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
На юго-востоке Свердловской области объявлена чрезвычайная пожароопасность Фото:

На юго-восточной части Свердловской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает Уралгидрометцентр на своем официальном сайте. URA.RU в режиме онлайн собирает информацию о пожарах в регионе.

«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 11 мая местами на крайнем юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Фото:

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.

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На юго-восточной части Свердловской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает Уралгидрометцентр на своем официальном сайте. URA.RU в режиме онлайн собирает информацию о пожарах в регионе. «Высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 11 мая местами на крайнем юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении Уралгидрометцентра. На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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