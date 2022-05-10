В Свердловской области объявили о чрезвычайной пожарной опасности

На юго-востоке Свердловской области объявлена чрезвычайная пожароопасность Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На юго-восточной части Свердловской области объявлена чрезвычайная пожароопасность. Об этом сообщает Уралгидрометцентр на своем официальном сайте. URA.RU в режиме онлайн собирает информацию о пожарах в регионе.

«Высокая и чрезвычайная пожарная опасность. 11 мая местами на крайнем юго-востоке Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале)», — говорится в сообщении Уралгидрометцентра.

Фото: aerocosmos.info

На утро 11 мая площадь пожаров в Свердловской области составила 1500 га, из-за чего регион занимает пятое место по площади возгораний в России. Также утром 11 мая жители Екатеринбурга пожаловались на сильный смог и запах гари. Как объяснили в ГУ МЧС России по Свердловской области, причиной послужил природный пожар в Березовском городском округе.