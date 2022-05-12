В Екатеринбурге сняли видео, как трамвай протащил BMW по рельсам

Автомобиль BMW попал в ДТП с трамваем (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Екатеринбурга трамвай врезался в автомобиль BMW и протащил его несколько метров по дороге. Кадры с видеорегистратора появились в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 12 марта возле ТРЦ «Гринвич». Трамвай протаранил автомобиль BMW, после чего легковушка врезалась в другой автомобиль. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка попала в яму на трамвайных рельсах, из-за чего остановила движение общественного транспорта. Также мы рассказывали о необычном происшествии, в котором трамвай протащил легковушку по рельсам несколько метров.