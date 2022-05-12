12 мая 2022

В Екатеринбурге сняли видео, как трамвай протащил BMW по рельсам

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Авария с участием трамвая на Ленина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург, дтп, разбитая машина
Автомобиль BMW попал в ДТП с трамваем (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга трамвай врезался в автомобиль BMW и протащил его несколько метров по дороге. Кадры с видеорегистратора появились в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в «ВКонтакте».

ДТП произошло днем 12 марта возле ТРЦ «Гринвич». Трамвай протаранил автомобиль BMW, после чего легковушка врезалась в другой автомобиль. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка попала в яму на трамвайных рельсах, из-за чего остановила движение общественного транспорта. Также мы рассказывали о необычном происшествии, в котором трамвай протащил легковушку по рельсам несколько метров.

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В центре Екатеринбурга трамвай врезался в автомобиль BMW и протащил его несколько метров по дороге. Кадры с видеорегистратора появились в сообществе «Инцидент Екатеринбург» в «ВКонтакте». ДТП произошло днем 12 марта возле ТРЦ «Гринвич». Трамвай протаранил автомобиль BMW, после чего легковушка врезалась в другой автомобиль. О пострадавших в результате аварии не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбурженка попала в яму на трамвайных рельсах, из-за чего остановила движение общественного транспорта. Также мы рассказывали о необычном происшествии, в котором трамвай протащил легковушку по рельсам несколько метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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