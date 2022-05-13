13 мая 2022

Председатель Пермской гордумы стал богаче на 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , малютин дмитрий
Дмитрий Малютин задекларировал доход в 5,9 млн рублей за 2021 год Фото:

Председатель городской думы Перми Дмитрий Малютин в 2021 году заработал свыше 5,9 млн рублей, это примерно в полтора раза больше задекларированного депутатом дохода в 2020 году. Данные опубликованы на сайте представительного органа.

«Депутат Пермской городской Думы, председатель Пермской городской Думы, Малютин Дмитрий Васильевич, декларированный годовой доход 5 953 022,33 рублей», — указано в официальном документе. В собственности Малютина указана квартира площадью 61,2 квадратных метра. Площадь еще одной квартиры в пользовании — 187,8 квадратных метра.

Годовой доход супруги пермского политика составил 9,3 млн рублей. В собственности женщины — квартира и восемь нежилых помещений.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 2021 году заработал 7,1 млн рублей. При этом заместитель главы региона заработал больше своего руководителя. Агентство также сообщало, что пермские вип-персоны даже в режиме жестких санкций сумели сохранить недвижимость за рубежом. Новый главный прокурор края Павел Бухтояров заработал за год 5,7 млн рублей.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

Председатель городской думы Перми Дмитрий Малютин в 2021 году заработал свыше 5,9 млн рублей, это примерно в полтора раза больше задекларированного депутатом дохода в 2020 году. Данные опубликованы на сайте представительного органа. «Депутат Пермской городской Думы, председатель Пермской городской Думы, Малютин Дмитрий Васильевич, декларированный годовой доход 5 953 022,33 рублей», — указано в официальном документе. В собственности Малютина указана квартира площадью 61,2 квадратных метра. Площадь еще одной квартиры в пользовании — 187,8 квадратных метра. Годовой доход супруги пермского политика составил 9,3 млн рублей. В собственности женщины — квартира и восемь нежилых помещений. Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 2021 году заработал 7,1 млн рублей. При этом заместитель главы региона заработал больше своего руководителя. Агентство также сообщало, что пермские вип-персоны даже в режиме жестких санкций сумели сохранить недвижимость за рубежом. Новый главный прокурор края Павел Бухтояров заработал за год 5,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...