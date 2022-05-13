Председатель Пермской гордумы стал богаче на 1,5 млн рублей

Дмитрий Малютин задекларировал доход в 5,9 млн рублей за 2021 год Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Председатель городской думы Перми Дмитрий Малютин в 2021 году заработал свыше 5,9 млн рублей, это примерно в полтора раза больше задекларированного депутатом дохода в 2020 году. Данные опубликованы на сайте представительного органа.

«Депутат Пермской городской Думы, председатель Пермской городской Думы, Малютин Дмитрий Васильевич, декларированный годовой доход 5 953 022,33 рублей», — указано в официальном документе. В собственности Малютина указана квартира площадью 61,2 квадратных метра. Площадь еще одной квартиры в пользовании — 187,8 квадратных метра.

Годовой доход супруги пермского политика составил 9,3 млн рублей. В собственности женщины — квартира и восемь нежилых помещений.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 2021 году заработал 7,1 млн рублей. При этом заместитель главы региона заработал больше своего руководителя. Агентство также сообщало, что пермские вип-персоны даже в режиме жестких санкций сумели сохранить недвижимость за рубежом. Новый главный прокурор края Павел Бухтояров заработал за год 5,7 млн рублей.