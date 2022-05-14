Рабочие скидывают мусор с крыши девятиэтажного дома, так как лифт не работает
Жильцы дома №38 по улице Энгельса в Екатеринбурге пожаловались на рабочих, которые кидают мешки с мусором прямо с крыши дома. При этом ограждения на тротуаре и дежурного нет. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатское чтиво».
«Вот так в Екатеринбурге управляющая компания Октябрьского района справляется с мусором. Рабочие просто скидывают его с крыши дома. Объяснение — лифт на ремонте. Правда поставить дежурного у тротуара для пешеходов, чтобы никому не попало мешком по голове, похоже компания не подумала», — сообщил подписчик telegram-канала. URA.RU направило запрос в «УК ЖКХ Октябрьского района».
Рабочие не оградили территорию, на которую кидали мусор
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