14 мая 2022

С крыши многоэтажки в центре Екатеринбурга кидают мешки с мусором. Видео

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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, многоэтажка, жилой дом, многоэтажный дом, многоэтажки, спальный район, жилой фонд, жилые дома, панельный дом, микрорайон, многоквартирный дом
Рабочие скидывают мусор с крыши девятиэтажного дома, так как лифт не работает Фото:

Жильцы дома №38 по улице Энгельса в Екатеринбурге пожаловались на рабочих, которые кидают мешки с мусором прямо с крыши дома. При этом ограждения на тротуаре и дежурного нет. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатское чтиво».

«Вот так в Екатеринбурге управляющая компания Октябрьского района справляется с мусором. Рабочие просто скидывают его с крыши дома. Объяснение — лифт на ремонте. Правда поставить дежурного у тротуара для пешеходов, чтобы никому не попало мешком по голове, похоже компания не подумала», — сообщил подписчик telegram-канала. URA.RU направило запрос в «УК ЖКХ Октябрьского района».

Рабочие не оградили территорию, на которую кидали мусор
Фото:

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Жильцы дома №38 по улице Энгельса в Екатеринбурге пожаловались на рабочих, которые кидают мешки с мусором прямо с крыши дома. При этом ограждения на тротуаре и дежурного нет. Информация об этом появилась в telegram-канале «Екатское чтиво». «Вот так в Екатеринбурге управляющая компания Октябрьского района справляется с мусором. Рабочие просто скидывают его с крыши дома. Объяснение — лифт на ремонте. Правда поставить дежурного у тротуара для пешеходов, чтобы никому не попало мешком по голове, похоже компания не подумала», — сообщил подписчик telegram-канала. URA.RU направило запрос в «УК ЖКХ Октябрьского района».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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