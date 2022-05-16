Мэр Перми впервые прокомментировал спецоперацию на Украине

Алексей Демкин уверен, что поддержка семей погибших в ходе спецоперации — долг государства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Перми Алексей Демкин впервые прокомментировал спецоперацию России на Украине. Долг властей — поддержать семьи погибших военнослужащих, подчеркнул мэр, сообщив, что администрация города выплатит им по 200 тысяч рублей.

«Гибель наших военнослужащих во время спецоперации — это невосполнимая утрата для родных и близких. Наш долг — поддержать семьи военных, которые до конца остались верными присяге и ценой собственной жизни защищали наш народ», — написал Демкин в Telegram.

Ранее URA.RU сообщало, что Демкин внес на рассмотрение депутатов городской думы предложение о выплатах в 200 тысяч рублей родственникам пермяков, погибших в ходе спецоперации. Накануне идею одобрили члены комитета думы по социальной политике. В конце апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение, по которому родственники погибших получат из резервного фонда регионального правительства по одному миллиону рублей. До этого президент России Владимир Путин сообщил, что всем членам семей погибших участников спецоперации из федеральных средств выплатят по 7,41 млн рублей. Также будет установлена дополнительная выплата в размере 5 млн.

Спецоперацию на территории Украины Путин объявил 24 февраля. По словам президента, она вынужденная, ее основные цели — денацификация и демилитаризация территории, а также защита жителей Донбасса.