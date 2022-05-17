Мариуполь покинули автобусы со сдавшимися боевиками «Азова»*

Боевиков вывезли с территории завода «Азовсталь»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Колонна автобусов с предположительно сдавшимися боевиками запрещенного на терртории РФ и признанного экстремистским полка «Азов» покинули территорию Мариуполя. Об этом с места событий передает корреспондент РИА «Новости».
«Колонна автобусов в сопровождении бронетехники предположительно со сдавшимися боевиками с „Азовстали“ покидает Мариуполь», — сообщает РИА «Новости».
*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RUПодписаться