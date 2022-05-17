Мариуполь покинули автобусы со сдавшимися боевиками «Азова»*

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Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, металлургический комбинат азовсталь
Боевиков вывезли с территории завода «Азовсталь» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Колонна автобусов с предположительно сдавшимися боевиками запрещенного на терртории РФ и признанного экстремистским полка «Азов» покинули территорию Мариуполя. Об этом с места событий передает корреспондент РИА «Новости».

«Колонна автобусов в сопровождении бронетехники предположительно со сдавшимися боевиками с „Азовстали“ покидает Мариуполь», — сообщает РИА «Новости».

*Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.

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Колонна автобусов с предположительно сдавшимися боевиками запрещенного на терртории РФ и признанного экстремистским полка «Азов» покинули территорию Мариуполя. Об этом с места событий передает корреспондент РИА «Новости». «Колонна автобусов в сопровождении бронетехники предположительно со сдавшимися боевиками с „Азовстали“ покидает Мариуполь», — сообщает РИА «Новости». *Нацбатальон «Азов», входящий в состав вооруженных сил Украины, признан экстремистским. Запрещен в Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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