В Кремле ответили Италии на ее идею решить конфликт на Украине

19 мая 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Италия предложила план по решению ситуации на Украине Фото: Василий Заболотных © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле приветствуют участие других стран, которые могут помочь урегулированию ситуации на Украине, но пока не знают о деталях плана, который предложила Италия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию. Пока мы не знаем деталей этого плана. Мне неизвестно, доводилось ли это по дипломатическим каналам. Мы узнали из СМИ об этом. Более предметный комментарий дать не могу», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине, который предполагает прекращение огня и заключение договора по «оспариваемым территориям», а также общего многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе. По информации СМИ, план подготовили в МИД Италии и передали ООН. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Делегации двух стран проводили ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен позицией премьер-министра Италии Марио Драги, который призывал Киев продолжать вести переговоры с Москвой, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на итальянского журналиста Лучио Караччо.

В Кремле приветствуют участие других стран, которые могут помочь урегулированию ситуации на Украине, но пока не знают о деталях плана, который предложила Италия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Приветствуется участие всех, кто может способствовать урегулированию. Пока мы не знаем деталей этого плана. Мне неизвестно, доводилось ли это по дипломатическим каналам. Мы узнали из СМИ об этом. Более предметный комментарий дать не могу», — отметил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине, который предполагает прекращение огня и заключение договора по «оспариваемым территориям», а также общего многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе. По информации СМИ, план подготовили в МИД Италии и передали ООН. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Делегации двух стран проводили ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен позицией премьер-министра Италии Марио Драги, который призывал Киев продолжать вести переговоры с Москвой, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на итальянского журналиста Лучио Караччо.