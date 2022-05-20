Свердловский депутат Госдумы заменит Универсиаду играми в селе

20 мая 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Иванов предложил провести вместо Универсиады XI сельских игр в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил провести в Екатеринбурге Сельские игры взамен Универсиады. С таким предложением он выступил в своем telegram-канале. «Предлагаю не останавливаться, а уже сейчас продумать структуру спортивных соревнований, доступных каждому! Одно из направлений: развитие спорта в сельской местности», — написал Иванов. Как он отметил в своем посте, в 2023 году в Свердловской области должны были пройти спортивные соревнования в рамках Универсиады, но их отменили, а потребность в спорте у россиян не пропала. В связи с этим депутат предложил направить высвободившиеся средства в развитие российского спорта. «Направил запрос Губернатору Евгению Куйвашеву, с просьбой взять на контроль составление заявки на проведение XI сельских игр в Екатеринбурге. Жители сел моего округа обеими руками за», — резюмировал Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге в ближайшее время может быть официально отменена. Источники агентства заявили, что международная федерация FISU готовит такое заявление. Взамен в Екатеринбурге могут провести похожий на Универсиаду турнир с участием соседних с Россией государств. 17 мая стало известно, что сотрудников исполнительной дирекции Универсиады уволят в полном составе, а саму дирекцию расформируют. Пока официально турнир отложен на неопределенный срок, но по данным источников URA.RU Универсиаду могут провести в 2025 году. На данный момент запланированное мероприятие перенесли в китайский Чэнду.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов предложил провести в Екатеринбурге Сельские игры взамен Универсиады. С таким предложением он выступил в своем telegram-канале. «Предлагаю не останавливаться, а уже сейчас продумать структуру спортивных соревнований, доступных каждому! Одно из направлений: развитие спорта в сельской местности», — написал Иванов. Как он отметил в своем посте, в 2023 году в Свердловской области должны были пройти спортивные соревнования в рамках Универсиады, но их отменили, а потребность в спорте у россиян не пропала. В связи с этим депутат предложил направить высвободившиеся средства в развитие российского спорта. «Направил запрос Губернатору Евгению Куйвашеву, с просьбой взять на контроль составление заявки на проведение XI сельских игр в Екатеринбурге. Жители сел моего округа обеими руками за», — резюмировал Иванов. Ранее URA.RU сообщало, что Всемирная летняя Универсиада в Екатеринбурге в ближайшее время может быть официально отменена. Источники агентства заявили, что международная федерация FISU готовит такое заявление. Взамен в Екатеринбурге могут провести похожий на Универсиаду турнир с участием соседних с Россией государств. 17 мая стало известно, что сотрудников исполнительной дирекции Универсиады уволят в полном составе, а саму дирекцию расформируют. Пока официально турнир отложен на неопределенный срок, но по данным источников URA.RU Универсиаду могут провести в 2025 году. На данный момент запланированное мероприятие перенесли в китайский Чэнду.