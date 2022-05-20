Россия перестанет снабжать Латвию электричеством

21 мая 2022 в 06:22 Размер текста - 17 +

Литва отказалась от российского электричества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. «Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний „Интер РАО“, которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву», — заявил оператор, написав об этом на официальном сайте. В свою очередь, российская компания «Интер РАО» получило уведомление от Nord Pool 20 мая. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отметил, что импорт российского электричества в Литву с каждым годом целенаправленно уменьшался. Так, в 2021 году электричество из РФ составляло 17% в общем импорте электричества в Литву и 16% от его общего потребления в стране. Ранее латвийским изданием Delfi сообщалось, что правительство Литвы приняло антироссийскую резолюцию, обвиняя страну в якобы «поддержке и осуществлении терроризма». В СМИ написали, что литовские власти призвали провести расследование и дать оценку спецоперации РФ на Украине.

Литва прекратит импортировать электричество из России с 22 мая. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. «Биржевой оператор Nord Pool принял решение приостановить торговлю российской электроэнергией группой компаний „Интер РАО“, которая является единственным импортером электроэнергии из России в страны Балтии. С воскресенья российская электроэнергия больше не будет импортироваться в Литву», — заявил оператор, написав об этом на официальном сайте. В свою очередь, российская компания «Интер РАО» получило уведомление от Nord Pool 20 мая. Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid отметил, что импорт российского электричества в Литву с каждым годом целенаправленно уменьшался. Так, в 2021 году электричество из РФ составляло 17% в общем импорте электричества в Литву и 16% от его общего потребления в стране. Ранее латвийским изданием Delfi сообщалось, что правительство Литвы приняло антироссийскую резолюцию, обвиняя страну в якобы «поддержке и осуществлении терроризма». В СМИ написали, что литовские власти призвали провести расследование и дать оценку спецоперации РФ на Украине.