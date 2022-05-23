Starbucks в Екатеринбурге платит за аренду несмотря на закрытие

Сеть Starbucks объявила об уходе из России 23 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Американская сеть кофеен Starbucks, заявившая об окончательном уходе с российского рынка, не расторгла договор об аренде в Екатеринбурге. До 9 марта в городе работало три точки сети: в «Пассаже», в «Гринвиче» и в «МЕГЕ».

«Договор аренды со Starbucks не расторгнут. Все зависит от решения арендатора», — сказал представитель «Гринвича» и «Пассажа» Илья Клюжин в разговоре с URA.RU.

В разговоре с агентством представители местных кофеен спокойно отреагировали на уход американской сети с рынка РФ. Как сообщили URA.RU в «Espresso Season», «Папа Карло» и «Duo кофе», занимать место Starbucks в торговых центрах никто не планирует.

Информация об окончательном уходе кофейни из России появилась в СМИ 23 мая. Издание Sota Vision отмечало, что сотрудники Starbucks в РФ будут сокращены в течение 3 месяцев. После начавшейся 24 февраля спецоперации российских войск на Украине многие страны вводят экономические санкции в отношении России. О решении приостановить работу в РФ сообщили Calvin Klein и Tommy Hilfiger, Zara, а также компания Inditex. Аналогичное заявление сделала шведская компания IKEA. Компания Procter & Gamble также остановила инвестиционную деятельность в России и прекратила рекламную активность. Позже к санкциям присоединилась Unilever.