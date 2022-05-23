Свердловскому губернатору разрешили избираться бессрочно

24 мая 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев занимает свой пост два срока подряд, но не подчиняется запрету Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловское заксобрание сняло ограничение, запрещающее губернатору области занимать свой пост более двух сроков. Такое изменение в региональный Устав депутаты поддержали большинством голосов на очередном заседании, передает корреспондент URA.RU. Мера принята, чтобы областные законы соответствовали федеральным. «Предлагается проект закона о внесении изменений в Устав Свердловской области. Предлагается актуализировать в соответствии с федеральным законом требования, предъявляемые к лицу, которые может быть избрано губернатором Свердловской области. <…> Комитет [по вопросам законодательства] предлагает принять законопроект в первом чтении», — объявил единоросс Дмитрий Жуков. На голосовании из 49 присутствующих депутатов 48 поддержали инициативу, еще один воздержался. Действующий губернатор Евгений Куйвашев, второй срок которого подходит к концу, юридически не подчиняется запрету на три срока. Он возглавил Свердловскую область в 2012 году — тогда его назначил президент РФ Владимир Путин. А в 2017-м Куйвашев был впервые избран всенародно. Поэтому осенью 2022 года он будет участвовать в выборах лишь второй раз. Свердловский губернатор уже получил согласование Кремля на новый срок. 20 мая Куйвашев пообщался с Путиным, и президент пожелал ему «продолжать работу» в Свердловской области. В ближайшее время губернатор должен официально объявить о старте своей кампании.

Свердловское заксобрание сняло ограничение, запрещающее губернатору области занимать свой пост более двух сроков. Такое изменение в региональный Устав депутаты поддержали большинством голосов на очередном заседании, передает корреспондент URA.RU. Мера принята, чтобы областные законы соответствовали федеральным. «Предлагается проект закона о внесении изменений в Устав Свердловской области. Предлагается актуализировать в соответствии с федеральным законом требования, предъявляемые к лицу, которые может быть избрано губернатором Свердловской области. <…> Комитет [по вопросам законодательства] предлагает принять законопроект в первом чтении», — объявил единоросс Дмитрий Жуков. На голосовании из 49 присутствующих депутатов 48 поддержали инициативу, еще один воздержался. Действующий губернатор Евгений Куйвашев, второй срок которого подходит к концу, юридически не подчиняется запрету на три срока. Он возглавил Свердловскую область в 2012 году — тогда его назначил президент РФ Владимир Путин. А в 2017-м Куйвашев был впервые избран всенародно. Поэтому осенью 2022 года он будет участвовать в выборах лишь второй раз. Свердловский губернатор уже получил согласование Кремля на новый срок. 20 мая Куйвашев пообщался с Путиным, и президент пожелал ему «продолжать работу» в Свердловской области. В ближайшее время губернатор должен официально объявить о старте своей кампании.