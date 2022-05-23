Медики проверяют полуголого пермяка, висевшего на козырьке школы

Неадекватного мужчину после задержания передали сотрудникам медицинской организации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя Перми, который висел не козырьке одной из местных школ, передали сотрудникам одной из больниц. Мужчину сначала доставили отдел в полиции, затем передали медикам, сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД.

«Пермяк 1986 года рождения был передан сотрудникам медицинской организации. Зарегистрирован материл, проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

Видео с неадекватным мужчиной появилось в городских пабликах. Пермяк пытался пробраться в школу, а позже начал залезать на опору козырька здания. Сотрудники учебного учреждения вызвали Росгвардию, которая задержала и увезла молодого человека.