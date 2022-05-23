23 мая 2022

Медики проверяют полуголого пермяка, висевшего на козырьке школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, стетоскоп, скорая помощь, медицинский работник, бригада скорой помощи, врач, неотложная помощь, медик
Неадекватного мужчину после задержания передали сотрудникам медицинской организации Фото:

Жителя Перми, который висел не козырьке одной из местных школ, передали сотрудникам одной из больниц. Мужчину сначала доставили отдел в полиции, затем передали медикам, сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД.

«Пермяк 1986 года рождения был передан сотрудникам медицинской организации. Зарегистрирован материл, проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

Видео с неадекватным мужчиной появилось в городских пабликах. Пермяк пытался пробраться в школу, а позже начал залезать на опору козырька здания. Сотрудники учебного учреждения вызвали Росгвардию, которая задержала и увезла молодого человека.

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Жителя Перми, который висел не козырьке одной из местных школ, передали сотрудникам одной из больниц. Мужчину сначала доставили отдел в полиции, затем передали медикам, сообщили URA.RU в пресс-службе городского МВД. «Пермяк 1986 года рождения был передан сотрудникам медицинской организации. Зарегистрирован материл, проводится проверка», — рассказали в пресс-службе. Видео с неадекватным мужчиной появилось в городских пабликах. Пермяк пытался пробраться в школу, а позже начал залезать на опору козырька здания. Сотрудники учебного учреждения вызвали Росгвардию, которая задержала и увезла молодого человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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