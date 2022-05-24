Пермские власти озвучили прогноз по инфляции

Ситуация в экономике сегодня очень нетипичная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Инфляция по итогам 2022 года составит 16,8%. Такой прогноз на заседании комитета по бюджету заксобрания 25 мая озвучила первый вице-премьер Пермского края Ольга Антипина. Такие данные на днях в регион прислало министерство экономического развития РФ, передает корреспондент URA.RU.

«Нам пришел прогноз социально-экономического развития РФ буквально на днях. И там в оценке стоит инфляция по этому году 16,8%. Это последние цифры, которые есть», — заявила Ольга Антипина. Однако, по ее словам, не факт, что именно эти данные будут применяться при формировании бюджета. Но такие установки регионам дает федеральный Минэк.

Депутат Илья Шулькин заметил, что в первом квартале 2022 года заметно выросла стоимость строительно-монтажных работ. По сравнению с четвертым кварталом 2021 года, для автомобильных дорог она увеличилась на 21,6%, для искусственных дорожных сооружений — на 30,06%. На вопрос Шулькина, будут ли пермские власти ориентироваться на эти индексы, Ольга Антипина ответила, что за основу при формировании бюджета они возьмут прогнозы министерства экономического развития РФ.

Ситуацию с налогом на прибыль в пермском правительстве пока оценивают пессимистично. А это — основной источник собственных доходов региона. С крупнейшими предприятиями, которые формируют львиную долю поступлений, власти работают индивидуально, отметила Ольга Антипина. И добавила, что минэк прогнозирует, что прибыль предприятий, подлежащая налогообложению, не изменится по сравнению с прошлым годом. «К прогнозу по налогу на прибыль мы относимся очень осторожно и следим за ситуацией на рынках. Например, на рынке калийных удобрений», — отметила Антипина. По ее словам, ситуация для формирования бюджета сегодня «очень нетипичная». Ранее URA.RU сообщало, что пермские власти боятся планировать бюджет.