Помощь ребенку оказали медики Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске подросток пострадал во время игр на заброшенной стройке. По словам очевидцев, ему на ногу упало бетонное ограждение. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что информация по состоянию здоровья мальчика уточняется.

«Инцидент произошел на улице Масленникова 26 мая. Как рассказала наша подписчица, они с мужем приехали на рынок, как вдруг услышали крики детей, а когда пришли на шум увидели подростка, который лежал на земле. Его нога выше колена была зажата упавшим ограждением», — говорится в сообщении в группе «ЧП И ДТП/Регион-74» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Агаповском районе Челябинской области ребенок погиб при сборе лома в заброшенном здании, а подросток — при разборе старой школы. Затем в Челябинске ребенок получил травмы по время игр на территории заброшенного здания.

Обновлено в 12:30

Как сообщили в пресс-службе минздрава региона, происшествие с подростком произошло 26 мая в районе 17 часов. Бригада скорой помощи оперативно приехала на место. Ребенок доставлен в медицинскую организацию в состоянии легкой степени тяжести. Ему оказана необходимая медицинская помощь. 27 мая будет отпущен на амбулаторное лечение.

В пресс-службе прокуратуры Челябинской области отметили, что поп данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности зданий и сооружений. Установлено, что нежилое здание принадлежит ООО УК Поиск, которое в прошлом году уже попадало в поле зрения прокуратуры района. Тогда были выявлены факты неограниченного доступа к вышеуказанному зданию, в связи с чем директору общества было внесено представление, по результатам рассмотрения которого доступ к зданию был ограничен, виновное лицо привлечено к ответственности.