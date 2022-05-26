26 мая 2022

В Челябинске выросли цены на дачный инвентарь

© Служба новостей «URA.RU»
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Высадка деревьев в Литературном сквере, возле Челябинской областной публичной библиотеки. Челябинск, лопаты, инвентарь, рабочий
Обеспечить себя дачным инвентарем стало дороже Фото:

В Челябинске цены на дачный инвентарь повысились на 40%. Несмотря на это, спрос вырос, рассказали URA.RU участники рынка.

«Челябинцы стали возвращаться к садоводству. У нас прирост покупок к прошлому году составляет примерно 10%. Традиционно самый высокий спрос на лопаты, шланги, грабли, тачки и удобрения. Цены выросли в среднем на 40%», — рассказал URA.RU представитель компании «СтройТайм».

Повышенный спрос на лопаты и семена также зафиксировали в челябинских магазинах «Хит сезона». Жители стали больше приобретать скребков для очистки от снега и профессиональных грунтов. Зато сократилась потребность в газонах.

«Многие жители планируют провести отпуска дома. Поэтому они стали обихаживать свои садовые участки. Видим повышенный спрос на горшки для комнатного цветоводства и садовые фигуры», — отметила представитель бренда.

Участники рынка сообщили, что дорогим стал голландский и немецкий пластик. А вот польские и немецкие саженцы заменили российские поставщики. Они сегодня занимают большинство позиций в ассортименте магазинов «Хит сезона».

Выступая в Челябинске на форуме «Импортозамещение. Новые возможности», губернатор Алексей Текслер 26 мая призвал повысить статус программы, придав ей значение нацпроекта. В условиях санкционного давления на Россию перед властями, бизнесом и промышленностью стоит задача избежать дефицита продуктов и товаров.

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В Челябинске цены на дачный инвентарь повысились на 40%. Несмотря на это, спрос вырос, рассказали URA.RU участники рынка. «Челябинцы стали возвращаться к садоводству. У нас прирост покупок к прошлому году составляет примерно 10%. Традиционно самый высокий спрос на лопаты, шланги, грабли, тачки и удобрения. Цены выросли в среднем на 40%», — рассказал URA.RU представитель компании «СтройТайм». Повышенный спрос на лопаты и семена также зафиксировали в челябинских магазинах «Хит сезона». Жители стали больше приобретать скребков для очистки от снега и профессиональных грунтов. Зато сократилась потребность в газонах. «Многие жители планируют провести отпуска дома. Поэтому они стали обихаживать свои садовые участки. Видим повышенный спрос на горшки для комнатного цветоводства и садовые фигуры», — отметила представитель бренда. Участники рынка сообщили, что дорогим стал голландский и немецкий пластик. А вот польские и немецкие саженцы заменили российские поставщики. Они сегодня занимают большинство позиций в ассортименте магазинов «Хит сезона». Выступая в Челябинске на форуме «Импортозамещение. Новые возможности», губернатор Алексей Текслер 26 мая призвал повысить статус программы, придав ей значение нацпроекта. В условиях санкционного давления на Россию перед властями, бизнесом и промышленностью стоит задача избежать дефицита продуктов и товаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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