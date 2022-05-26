В Челябинске выросли цены на дачный инвентарь

В Челябинске цены на дачный инвентарь повысились на 40%. Несмотря на это, спрос вырос, рассказали URA.RU участники рынка.
«Челябинцы стали возвращаться к садоводству. У нас прирост покупок к прошлому году составляет примерно 10%. Традиционно самый высокий спрос на лопаты, шланги, грабли, тачки и удобрения. Цены выросли в среднем на 40%», — рассказал URA.RU представитель компании «СтройТайм».
Повышенный спрос на лопаты и семена также зафиксировали в челябинских магазинах «Хит сезона». Жители стали больше приобретать скребков для очистки от снега и профессиональных грунтов. Зато сократилась потребность в газонах.
«Многие жители планируют провести отпуска дома. Поэтому они стали обихаживать свои садовые участки. Видим повышенный спрос на горшки для комнатного цветоводства и садовые фигуры», — отметила представитель бренда.
Участники рынка сообщили, что дорогим стал голландский и немецкий пластик. А вот польские и немецкие саженцы заменили российские поставщики. Они сегодня занимают большинство позиций в ассортименте магазинов «Хит сезона».
Выступая в Челябинске на форуме «Импортозамещение. Новые возможности», губернатор Алексей Текслер 26 мая призвал повысить статус программы, придав ей значение нацпроекта. В условиях санкционного давления на Россию перед властями, бизнесом и промышленностью стоит задача избежать дефицита продуктов и товаров.
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В Челябинске цены на дачный инвентарь повысились на 40%. Несмотря на это, спрос вырос, рассказали URA.RU участники рынка. «Челябинцы стали возвращаться к садоводству. У нас прирост покупок к прошлому году составляет примерно 10%. Традиционно самый высокий спрос на лопаты, шланги, грабли, тачки и удобрения. Цены выросли в среднем на 40%», — рассказал URA.RU представитель компании «СтройТайм». Повышенный спрос на лопаты и семена также зафиксировали в челябинских магазинах «Хит сезона». Жители стали больше приобретать скребков для очистки от снега и профессиональных грунтов. Зато сократилась потребность в газонах. «Многие жители планируют провести отпуска дома. Поэтому они стали обихаживать свои садовые участки. Видим повышенный спрос на горшки для комнатного цветоводства и садовые фигуры», — отметила представитель бренда. Участники рынка сообщили, что дорогим стал голландский и немецкий пластик. А вот польские и немецкие саженцы заменили российские поставщики. Они сегодня занимают большинство позиций в ассортименте магазинов «Хит сезона». Выступая в Челябинске на форуме «Импортозамещение. Новые возможности», губернатор Алексей Текслер 26 мая призвал повысить статус программы, придав ей значение нацпроекта. В условиях санкционного давления на Россию перед властями, бизнесом и промышленностью стоит задача избежать дефицита продуктов и товаров.