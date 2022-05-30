30 мая 2022

Свердловским учителям и врачам планируют подключить льготный газ

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Газификация жилых домов, открытие крытого хоккейного корта, открытие Центра медико-социальной экспертизы, открытие Дома культуры
В список льготников при газификации жилья могут попасть около трех тысяч свердловских учителей и врачей Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил включить учителей и врачей в список льготников при газификации жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Еще в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан», — заявил Куйвашев. Он подчеркнул, что свердловские власти стараются сделать в регионе подключение к газу максимально доступным для людей.

По оценкам министерства социальной политики Свердловской области, речь идет о трех тысячах человек. Инициативу рассмотрят 7 июня на заседании регионального Законодательного собрания.

Ранее Куйвашев отчитался о темпах газификации президенту России Владимиру Путину. Согласно данным губернатора, подключение газа в регионе идет по графику. В настоящий момент в Свердловской области подключили к газу уже 1700 домов, к четырем тысячам домовладений подведены газопроводы.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил включить учителей и врачей в список льготников при газификации жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Еще в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан», — заявил Куйвашев. Он подчеркнул, что свердловские власти стараются сделать в регионе подключение к газу максимально доступным для людей. По оценкам министерства социальной политики Свердловской области, речь идет о трех тысячах человек. Инициативу рассмотрят 7 июня на заседании регионального Законодательного собрания. Ранее Куйвашев отчитался о темпах газификации президенту России Владимиру Путину. Согласно данным губернатора, подключение газа в регионе идет по графику. В настоящий момент в Свердловской области подключили к газу уже 1700 домов, к четырем тысячам домовладений подведены газопроводы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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