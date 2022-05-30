Свердловским учителям и врачам планируют подключить льготный газ

31 мая 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

В список льготников при газификации жилья могут попасть около трех тысяч свердловских учителей и врачей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил включить учителей и врачей в список льготников при газификации жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Еще в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан», — заявил Куйвашев. Он подчеркнул, что свердловские власти стараются сделать в регионе подключение к газу максимально доступным для людей. По оценкам министерства социальной политики Свердловской области, речь идет о трех тысячах человек. Инициативу рассмотрят 7 июня на заседании регионального Законодательного собрания. Ранее Куйвашев отчитался о темпах газификации президенту России Владимиру Путину. Согласно данным губернатора, подключение газа в регионе идет по графику. В настоящий момент в Свердловской области подключили к газу уже 1700 домов, к четырем тысячам домовладений подведены газопроводы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил включить учителей и врачей в список льготников при газификации жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Еще в 2017 году мы законодательно закрепили возможность использования областного маткапитала для газификации жилья. Кроме того, компенсируем затраты на подключение отдельным категориям граждан», — заявил Куйвашев. Он подчеркнул, что свердловские власти стараются сделать в регионе подключение к газу максимально доступным для людей. По оценкам министерства социальной политики Свердловской области, речь идет о трех тысячах человек. Инициативу рассмотрят 7 июня на заседании регионального Законодательного собрания. Ранее Куйвашев отчитался о темпах газификации президенту России Владимиру Путину. Согласно данным губернатора, подключение газа в регионе идет по графику. В настоящий момент в Свердловской области подключили к газу уже 1700 домов, к четырем тысячам домовладений подведены газопроводы.