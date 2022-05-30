Махонин приостановил один их важнейших указов последних лет

COVID в Прикамье побежден, заявил Дмитрий Махонин
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на неопределенный срок приостановил действие указа о ковидных ограничениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Постановляю приостановить действие указа «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции от 20 августа 2020 года», — говорится в документе. Он вступит в силу с 1 июня.
Это значит, что в Пермском крае временно отменяются все ограничения, связанные с COVID-19: социальная дистанция, обязательная дезинфекция и т. д. На прошлой неделе Махонин разрешил пермякам снять маски.
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