Махонин приостановил один их важнейших указов последних лет

31 мая 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

COVID в Прикамье побежден, заявил Дмитрий Махонин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на неопределенный срок приостановил действие указа о ковидных ограничениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю приостановить действие указа «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции от 20 августа 2020 года», — говорится в документе. Он вступит в силу с 1 июня. Это значит, что в Пермском крае временно отменяются все ограничения, связанные с COVID-19: социальная дистанция, обязательная дезинфекция и т. д. На прошлой неделе Махонин разрешил пермякам снять маски. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на неопределенный срок приостановил действие указа о ковидных ограничениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю приостановить действие указа «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции от 20 августа 2020 года», — говорится в документе. Он вступит в силу с 1 июня. Это значит, что в Пермском крае временно отменяются все ограничения, связанные с COVID-19: социальная дистанция, обязательная дезинфекция и т. д. На прошлой неделе Махонин разрешил пермякам снять маски.