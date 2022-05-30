30 мая 2022

Махонин приостановил один их важнейших указов последних лет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
COVID в Прикамье побежден, заявил Дмитрий Махонин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на неопределенный срок приостановил действие указа о ковидных ограничениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю приостановить действие указа «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции от 20 августа 2020 года», — говорится в документе. Он вступит в силу с 1 июня.

Это значит, что в Пермском крае временно отменяются все ограничения, связанные с COVID-19: социальная дистанция, обязательная дезинфекция и т. д. На прошлой неделе Махонин разрешил пермякам снять маски.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на неопределенный срок приостановил действие указа о ковидных ограничениях. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Постановляю приостановить действие указа «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции от 20 августа 2020 года», — говорится в документе. Он вступит в силу с 1 июня. Это значит, что в Пермском крае временно отменяются все ограничения, связанные с COVID-19: социальная дистанция, обязательная дезинфекция и т. д. На прошлой неделе Махонин разрешил пермякам снять маски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...