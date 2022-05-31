Сетевой гигант раскрыл планы по новым магазинам в Перми

01 июня 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Магазины низких цен могут открыться в Перми уже этим летом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Холдинг X5 Retail group, управляющий торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка», откроет в Перми магазины под названием «Чижик». Так называемая сеть формата «жесткий дискаунтер» может появиться в краевой столице уже летом, сообщили URA.RU в пресс-службе X5. «Планы на заход компании в Пермь и Пермский край есть. Мы пока не определились с точными сроками, но ориентируемся на текущее лето. Все подробности о датах и количестве магазинов официально объявим позже», рассказал URA.RU руководитель управления по связам с общественностью X5 Денис Кузнецов. «Чижик» — сеть магазинов с низкими ценами от X5 Retail group. Во время запуска сети в 2020 году в компании ее называли сетью «жестких дискаунтеров» с большой долей собственных торговых марок. Типовой магазин «Чижик» представляет собой помещение в 200 кв. м., рассчитанный на размещение около тысячи товарных позиций. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

Холдинг X5 Retail group, управляющий торговыми сетями «Перекресток» и «Пятерочка», откроет в Перми магазины под названием «Чижик». Так называемая сеть формата «жесткий дискаунтер» может появиться в краевой столице уже летом, сообщили URA.RU в пресс-службе X5. «Планы на заход компании в Пермь и Пермский край есть. Мы пока не определились с точными сроками, но ориентируемся на текущее лето. Все подробности о датах и количестве магазинов официально объявим позже», рассказал URA.RU руководитель управления по связам с общественностью X5 Денис Кузнецов. «Чижик» — сеть магазинов с низкими ценами от X5 Retail group. Во время запуска сети в 2020 году в компании ее называли сетью «жестких дискаунтеров» с большой долей собственных торговых марок. Типовой магазин «Чижик» представляет собой помещение в 200 кв. м., рассчитанный на размещение около тысячи товарных позиций.