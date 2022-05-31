Дело задержанной ФСБ челябинской чиновницы передали в суд

Расследование вел следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советский районный суд Челябинска направлено уголовное дело начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко. Ее обвиняют в получении взяток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, сотрудниками контрольно-счетной палаты Челябинской области в ходе проверки было выявлено, в период 2019—2021 годах обвиняемая получила взятку от предпринимателя за заключение контракта на поставку офисной техники. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области и ГУ МВД России по Челябинской области», — говорится в сообщении.

Елена Морданенко признала вину. Она находится под домашним арестом. Всего она получила взятки на сумму 700 тысяч рублей.