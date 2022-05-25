25 мая 2022

СК завершил дело о взятках чиновницы челябинского минобразования

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Женщина полностью признала вину Фото:

В прокуратуру Советского района Челябинска для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко. Ее обвиняют в получении взяток. Уголовные дела были возбуждены по материалам проверки Контрольно-счетной палаты региона, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Морданенко предъявлено окончательное обвинение в получении трех взяток на общую сумму 700 тыс. рублей. Она полностью признала вину, ознакомилась вместе с адвокатом с материалами дела. Оно направлено прокурору, затем уйдет в суд, который будет быстрым», — рассказал источник.

Как считает следствие, за подношения Елена Морданенко в период 2019—2021 годов оказывала покровительство предпринимателю в заключении контрактов на поставку офисной техники. Уголовные дела возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона при оперативном сопровождении УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию пока не комментируют. Чиновница находится под домашним арестом.

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В прокуратуру Советского района Челябинска для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко. Ее обвиняют в получении взяток. Уголовные дела были возбуждены по материалам проверки Контрольно-счетной палаты региона, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Морданенко предъявлено окончательное обвинение в получении трех взяток на общую сумму 700 тыс. рублей. Она полностью признала вину, ознакомилась вместе с адвокатом с материалами дела. Оно направлено прокурору, затем уйдет в суд, который будет быстрым», — рассказал источник. Как считает следствие, за подношения Елена Морданенко в период 2019—2021 годов оказывала покровительство предпринимателю в заключении контрактов на поставку офисной техники. Уголовные дела возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона при оперативном сопровождении УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию пока не комментируют. Чиновница находится под домашним арестом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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