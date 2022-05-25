СК завершил дело о взятках чиновницы челябинского минобразования

Женщина полностью признала вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуру Советского района Челябинска для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования министерства образования Челябинской области Елены Морданенко. Ее обвиняют в получении взяток. Уголовные дела были возбуждены по материалам проверки Контрольно-счетной палаты региона, сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Морданенко предъявлено окончательное обвинение в получении трех взяток на общую сумму 700 тыс. рублей. Она полностью признала вину, ознакомилась вместе с адвокатом с материалами дела. Оно направлено прокурору, затем уйдет в суд, который будет быстрым», — рассказал источник.

Как считает следствие, за подношения Елена Морданенко в период 2019—2021 годов оказывала покровительство предпринимателю в заключении контрактов на поставку офисной техники. Уголовные дела возбуждены по материалам Контрольно-счетной палаты региона при оперативном сопровождении УФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области. В пресс-службе следственного управления СК России по области информацию пока не комментируют. Чиновница находится под домашним арестом.