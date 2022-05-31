Ирина Текслер предложила первым леди РФ собраться в Челябинске

Ирина Текслер активно продвигает Челябинскую область в социальной и культурной сфере Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Текслер, супруга губернатора Алексея Текслера, предложила провести в Челябинске первое заседание клуба жен глав регионов России. Такое предложение она высказала 1 июня на презентации исследования коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» «Супруги российских губернаторов: коллективный портрет».

«У сенатора Галины Кареловой была прекрасная идея: организовать круглый стол и собрать первых леди всех регионов РФ. С огромным удовольствием предлагаю провести первый круглый стол такого рода в Челябинской области. Для нас большой честью будет первыми принять его участниц и помочь организационно. Уверена, что даже до организации такого клуба мы сможем обменяться своими активностями и проектами, в том числе делать вместе проекты всероссийского масштаба», — сказала Текслер в ходе мероприятия, прошедшего в онлайн-формате.

В исследовании фигурируют 83 супруги глав субъектов РФ. Деятельность Ирины Текслер приводится в нем как пример стратегии офлайн-активных жен глав регионов РФ. По мнению авторов работы, медийная активность жены губернатора направлена на продвижение региона в культурной и образовательной сферах, а также содействие системе здравоохранения — в том числе применительно к лечению детей с серьезными недугами.

Ирина Текслер возглавляет «Фонд 2020», который поддерживает социальные и культурные инициативы, а также активно занимается благотворительностью. Такой подход обеспечивает ей высокую известность в Челябинской области — без личной активности в соцсетях и без пересечения с повесткой мужа.

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