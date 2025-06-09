На оживленной дороге в Челябинске обвалился асфальт под машиной

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Яма образовалась под асфальтом на улице Карла Маркса в Челябинске
Яма образовалась под асфальтом на улице Карла Маркса в Челябинске Фото:

В Челябинске под автомобилем провалился асфальт. Машина не смогла продолжить движение. Об этом рассказали очевидцы, позже информацию подтвердили в Госавтоинспекции города.

«9 июня в районе дома №131 по улице Карла Маркса произошел провал дорожного полотна проезжей части. На данном участке автомобиль Chevrolet Cruze под управлением женщины 1978 года рождения совершил наезд на образовавшийся обвал», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Автомобиль «сел» на дно. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факт ДТП. В районе провала были размещены ограждения и установлены предупреждающие знаки. Водителей призвали соблюдать осторожность при движении по этому участку дороги.

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В Челябинске под автомобилем провалился асфальт. Машина не смогла продолжить движение. Об этом рассказали очевидцы, позже информацию подтвердили в Госавтоинспекции города. «9 июня в районе дома №131 по улице Карла Маркса произошел провал дорожного полотна проезжей части. На данном участке автомобиль Chevrolet Cruze под управлением женщины 1978 года рождения совершил наезд на образовавшийся обвал», — уточнили URA.RU в ведомстве. Автомобиль «сел» на дно. Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали факт ДТП. В районе провала были размещены ограждения и установлены предупреждающие знаки. Водителей призвали соблюдать осторожность при движении по этому участку дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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