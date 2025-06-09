Челябинцу, напавшему с ножом на ребенка, продлили срок в СИЗО

Жителю Челябинска, обвиняемому в нападении с ножом на ребенка, продлили срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он останется в изоляторе до середины июля.
«Прокуратура поддержала ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей 36-летнему жителю Челябинска, обвиняемому по ч. 3 ст. 30, п.п. „в “, „и“ ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Суд с учетом мнения прокурора продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля 2025 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
Мужчина напал на ребенка в середине апреля. Инцидент случился на улице Дегтярева. Пьяный местный житель догнал ребенка и нанес ему не менее семи ударов ножом в различные части тела. Убить мальчика он не смог, так как его спугнули местные жители.
Спастись ребенку помог Андрей Напалков. По словам мужчины, нападения можно было бы избежать, если бы он на пять минут раньше вернулся из магазина. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить мужчину.
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