Челябинские промышленники займутся адаптацией отслуживших бойцов СВО

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СПП и «Защитники Отечества» договорились совместно помогать отслужившим бойцам и семьям погибших
СПП и «Защитники Отечества» договорились совместно помогать отслужившим бойцам и семьям погибших Фото:

Члены Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области сохранят социальные гарантии и поддержку бойцов СВО после возвращения. Как заявили в пресс-службе союза, соглашение подписали с руководителем челябинского филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Галиной Гавриловой.

«Стороны договорились объединять усилия для организации и оказания поддержки ветеранам и семьям погибших бойцов. Основным станет привлечение предпринимателей к разработке, внедрению и поддержке ветеранов и семей погибших бойцов», — пояснили в СПП на сайте.

Документ предусмотрел помощь в возвращении демобилизованных бойцов на рабочие места и поддержку их семей. Стороны займутся адаптацией к мирной жизни и восстановлением профессиональных компетенций. Исполнительный директор СПП Александр Гончаров отметил, что компании уже имеют собственные программы поддержки ветеранов и планируют сосредоточить свои усилия на улучшении этих инициатив.

Гаврилова подчеркнула важность правовой и психологической поддержки для бойцов, вернувшихся с фронта. Она отметила, что сотрудники фонда помогают людям, сталкивающимся с трудностями. Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет бессрочным.

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Члены Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области сохранят социальные гарантии и поддержку бойцов СВО после возвращения. Как заявили в пресс-службе союза, соглашение подписали с руководителем челябинского филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Галиной Гавриловой. «Стороны договорились объединять усилия для организации и оказания поддержки ветеранам и семьям погибших бойцов. Основным станет привлечение предпринимателей к разработке, внедрению и поддержке ветеранов и семей погибших бойцов», — пояснили в СПП на сайте. Документ предусмотрел помощь в возвращении демобилизованных бойцов на рабочие места и поддержку их семей. Стороны займутся адаптацией к мирной жизни и восстановлением профессиональных компетенций. Исполнительный директор СПП Александр Гончаров отметил, что компании уже имеют собственные программы поддержки ветеранов и планируют сосредоточить свои усилия на улучшении этих инициатив. Гаврилова подчеркнула важность правовой и психологической поддержки для бойцов, вернувшихся с фронта. Она отметила, что сотрудники фонда помогают людям, сталкивающимся с трудностями. Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет бессрочным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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