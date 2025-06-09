Челябинские промышленники займутся адаптацией отслуживших бойцов СВО

Члены Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области сохранят социальные гарантии и поддержку бойцов СВО после возвращения. Как заявили в пресс-службе союза, соглашение подписали с руководителем челябинского филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Галиной Гавриловой.
«Стороны договорились объединять усилия для организации и оказания поддержки ветеранам и семьям погибших бойцов. Основным станет привлечение предпринимателей к разработке, внедрению и поддержке ветеранов и семей погибших бойцов», — пояснили в СПП на сайте.
Документ предусмотрел помощь в возвращении демобилизованных бойцов на рабочие места и поддержку их семей. Стороны займутся адаптацией к мирной жизни и восстановлением профессиональных компетенций. Исполнительный директор СПП Александр Гончаров отметил, что компании уже имеют собственные программы поддержки ветеранов и планируют сосредоточить свои усилия на улучшении этих инициатив.
Гаврилова подчеркнула важность правовой и психологической поддержки для бойцов, вернувшихся с фронта. Она отметила, что сотрудники фонда помогают людям, сталкивающимся с трудностями. Соглашение вступило в силу с момента подписания и будет бессрочным.
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