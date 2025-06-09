В челябинском нацпарке снимут нерестовый запрет

В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области уже 12 июня будет снят нерестовый запрет. В остальных водоемах ловить рыбу запрещено до 15 июня.
«Ограничения, введённые в связи с нерестом на всех водоёмах национального парка „Зюраткуль“, в том числе на озере, снимаются 12 июня», — сообщили в администрации нацпарка. Здесь ждут рыбаков.
Как ранее рассказал URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев, На трех водоемах региона (Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач) нерестовый запрет начался раньше, с 25 апреля, и продлился до 5 июня. На остальных водоемах запрет стартовал чуть позже, с 5 мая, и будет длиться до 15 июня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!