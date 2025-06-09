В челябинском нацпарке снимут нерестовый запрет

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В национальном парке «Зюраткуль» нерестовый запрет снимут 12 июня
В национальном парке «Зюраткуль» нерестовый запрет снимут 12 июня Фото:

В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области уже 12 июня будет снят нерестовый запрет. В остальных водоемах ловить рыбу запрещено до 15 июня.

«Ограничения, введённые в связи с нерестом на всех водоёмах национального парка „Зюраткуль“, в том числе на озере, снимаются 12 июня», — сообщили в администрации нацпарка. Здесь ждут рыбаков.

Как ранее рассказал URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев, На трех водоемах региона (Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач) нерестовый запрет начался раньше, с 25 апреля, и продлился до 5 июня. На остальных водоемах запрет стартовал чуть позже, с 5 мая, и будет длиться до 15 июня.

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В национальном парке «Зюраткуль» Челябинской области уже 12 июня будет снят нерестовый запрет. В остальных водоемах ловить рыбу запрещено до 15 июня. «Ограничения, введённые в связи с нерестом на всех водоёмах национального парка „Зюраткуль“, в том числе на озере, снимаются 12 июня», — сообщили в администрации нацпарка. Здесь ждут рыбаков. Как ранее рассказал URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев, На трех водоемах региона (Троицком и Южноуральском водохранилищах и озере Улагач) нерестовый запрет начался раньше, с 25 апреля, и продлился до 5 июня. На остальных водоемах запрет стартовал чуть позже, с 5 мая, и будет длиться до 15 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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