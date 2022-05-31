Жену челябинского губернатора поставили в пример на уровне РФ

Ирина Текслера обязана своим местом в рейтинге активной благотворительности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Деятельность Ирины Текслер, жены губернатора Челябинской области Алексея Текслера, стала образцом так называемой стратегии офлайн-активных супругов глав регионов РФ в исследовании коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». В работе оцениваются 83 супруги российских губернаторов.

«Ирина Текслер медийно активна, при этом она выстроила свою повестку (их повестки с мужем не пересекаются). Для Челябинской области, где раньше жена губернатора всегда находились в тени, это новшество. Она видит своей миссией продвижение региона в части культурных и образовательных проектов», — говорится в исследовании.

Основным направлением публичной активности супруги главы региона сотрудники «Минченко консалтинг» сочли благотворительность. Ирина Текслер возглавляет «Фонд 2020», который поддерживает социальные и культурные инициативы, а также сферу здравоохранения и лечение детей с серьезными заболеваниями. Так, фонд помог районным ФАП с оснащением оборудованием для физиолечения.

Текслер вошла в число 14 женщин (16% рассмотренных случаев), чей уровень публичности, совместной с мужем, выше чем в других кластерах. Дня них характер образ идеальной семьи. Внешне кластер похож на «домохозяек», но количество сюжетов о них в СМИ в разы больше. Частое посещение офлайн мероприятий совместно с главой региона, увеличивает упоминания в традиционных медиа. В кластер также включили Елену Аксенову (Республика Крым), Наталью Владимирову (Ставропольский край), Айлану Ховалыг (Тыва) и Галину Кондратьеву (Краснодарский край).

Также исследователи выделили кластеры жен-домохозяек, основным занятием которых является ведение домашнего хозяйства и воспитание детей, а также онлайн активных супругов — тех, что часто депятся моментами из своей жизни, без упоминания мужа. Отдельно сообщается о деловых супругах, имеющих уникальный медийный образ из-за участия в бизнесе и независимых супругах, чей образ, благодаря собственным достижениям, не связан с мужем-губернатором.

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