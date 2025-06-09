В Челябинске полиция устроила рейд по пляжам

В Челябинске сотрудники полиции проводят рейды по пляжам. В рамках профилактических мероприятий они общаются с отдыхающими, предупреждая их об опасности водоемов.
«Сотрудники ППС провели очередной профилактический рейд, посетив пляж озера Шершни в Челябинске. Полицейские напомнили отдыхающим о мерах безопасности на прибрежных территориях, а также о недопустимости купания в нетрезвом состоянии и распитии алкоголя в общественных местах», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В рамках мероприятий полицейские пообщались с родителями. Они призвали их уделять больше внимание детям. Также отдыхающим вновь напомнили об опасности мошенничества. Профилактические рейдовые мероприятия будут продолжены в течении всего летнего периода.
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