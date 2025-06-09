Зрелищный автопробег «Уральский рубеж» впервые пройдет в Челябинской области. Фото

Автопробег «Уральский рубеж» впервые пройдет в Челябинской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев приглашают стать свидетелями зрелищного турнира
Челябинцев приглашают стать свидетелями зрелищного турнира Фото:

В городе Миассе с 12 по 15 июня впервые в Челябинской области пройдет зрелищное и захватывающее мероприятие «Уральский рубеж». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерации по автоспорту региона. 

«С 12 по 15 июня на уральских просторах впервые пройдет интересный и захватывающий автопроект, который объединит в себе несколько спортивных соревнований: этап чемпионата России по ралли-рейдам, грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал „RFC URAL 2025“. А также SINTEC RACE — гонка, открытая всем желающим», — сообщили URA.RU организаторы. 

Открытие пройдет 12 июня на центральной площади Миасса. После продолжится в ГРЦ «Солнечная долина», где все желающие смогут увидеть, как спортсмены готовят технику к заезду. 

Сами соревнования пройдут 13 и 14 июня на различных локациях. На полигоне в районе Поликарпова пруда пройдут соревнования среди полноприводных автомобилей — RFC GLOBAL SERIES, а также — TRUCK TRIAL — соревнования на грузовых автомобилях.  Маршрут для участников ралли-рейда «Уральский рубеж» пройдет по территории Челябинской области и республики Башкортостан и составит 600 километров, с перепадами высот 500-600 метров, густыми рощами и бродами. 

На четвертый день соревнований самые стойкие экипажи смогут преодолеть завершающий участок гонки через Учалинский и Абзелиловский районы Башкортостана в Миасс, Челябинской области. Жители Верхнеуральска и Учалов будут свидетелями заездов спортивных болидов непосредственно в городской черте, говорят организаторы. 

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В городе Миассе с 12 по 15 июня впервые в Челябинской области пройдет зрелищное и захватывающее мероприятие «Уральский рубеж». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе федерации по автоспорту региона.  «С 12 по 15 июня на уральских просторах впервые пройдет интересный и захватывающий автопроект, который объединит в себе несколько спортивных соревнований: этап чемпионата России по ралли-рейдам, грузовой трак-триал и кубок Челябинской области по автомобильному спорту в дисциплине джип-триал „RFC URAL 2025“. А также SINTEC RACE — гонка, открытая всем желающим», — сообщили URA.RU организаторы.  Открытие пройдет 12 июня на центральной площади Миасса. После продолжится в ГРЦ «Солнечная долина», где все желающие смогут увидеть, как спортсмены готовят технику к заезду.  Сами соревнования пройдут 13 и 14 июня на различных локациях. На полигоне в районе Поликарпова пруда пройдут соревнования среди полноприводных автомобилей — RFC GLOBAL SERIES, а также — TRUCK TRIAL — соревнования на грузовых автомобилях.  Маршрут для участников ралли-рейда «Уральский рубеж» пройдет по территории Челябинской области и республики Башкортостан и составит 600 километров, с перепадами высот 500-600 метров, густыми рощами и бродами.  На четвертый день соревнований самые стойкие экипажи смогут преодолеть завершающий участок гонки через Учалинский и Абзелиловский районы Башкортостана в Миасс, Челябинской области. Жители Верхнеуральска и Учалов будут свидетелями заездов спортивных болидов непосредственно в городской черте, говорят организаторы. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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