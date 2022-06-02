Слова Байдена вызвали истерику среди украинских силовиков

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Ранее США отказались предоставить Украине системы большой дальности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден своими призывами не наносить удары по территории РФ ставит Украину в невыгодное положение. Кроме того, американский лидер не пожелал Киеву победы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ранее Байден заявил о передаче Украине тяжелого вооружения. Однако при этом президент США отказался отправлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что ВСУ начнут наносить удары по территории РФ.

«Я не увидел самого главного в статье Байдена — он не пожелал Украине победы. Еще он сказал, что не хотел бы, чтобы Украина наносила удары по территории РФ, это заранее ставит нас в невыгодное положение», — написал Геращенко в своем telegram-канале.

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Президент США Джо Байден своими призывами не наносить удары по территории РФ ставит Украину в невыгодное положение. Кроме того, американский лидер не пожелал Киеву победы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Ранее Байден заявил о передаче Украине тяжелого вооружения. Однако при этом президент США отказался отправлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что ВСУ начнут наносить удары по территории РФ. «Я не увидел самого главного в статье Байдена — он не пожелал Украине победы. Еще он сказал, что не хотел бы, чтобы Украина наносила удары по территории РФ, это заранее ставит нас в невыгодное положение», — написал Геращенко в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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