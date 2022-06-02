Слова Байдена вызвали истерику среди украинских силовиков

02 июня 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Ранее США отказались предоставить Украине системы большой дальности Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден своими призывами не наносить удары по территории РФ ставит Украину в невыгодное положение. Кроме того, американский лидер не пожелал Киеву победы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Ранее Байден заявил о передаче Украине тяжелого вооружения. Однако при этом президент США отказался отправлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что ВСУ начнут наносить удары по территории РФ. «Я не увидел самого главного в статье Байдена — он не пожелал Украине победы. Еще он сказал, что не хотел бы, чтобы Украина наносила удары по территории РФ, это заранее ставит нас в невыгодное положение», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент США Джо Байден своими призывами не наносить удары по территории РФ ставит Украину в невыгодное положение. Кроме того, американский лидер не пожелал Киеву победы. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Ранее Байден заявил о передаче Украине тяжелого вооружения. Однако при этом президент США отказался отправлять Киеву ракетные системы большой дальности, опасаясь, что ВСУ начнут наносить удары по территории РФ. «Я не увидел самого главного в статье Байдена — он не пожелал Украине победы. Еще он сказал, что не хотел бы, чтобы Украина наносила удары по территории РФ, это заранее ставит нас в невыгодное положение», — написал Геращенко в своем telegram-канале.