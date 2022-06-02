Путина пригласили открыть ЕКАД в сентябре

03 июня 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Запуск кольцевой автомобильной дороги назначено на сентябрь Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству дорог пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге (ЕКАД). Строительство автодороги вокруг столицы Урала закончится в сентябре. «Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Просим Вас поставить в график — в сентябре открытие с Вашим участием. Полноценная кольцевая дорога в Екатеринбурге будет закончена в этом году», — доложил во время совещания вице-премьер. Ранее Евгений Куйвашев сообщал, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. После в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что строительство закончится в ноябре. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству дорог пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге (ЕКАД). Строительство автодороги вокруг столицы Урала закончится в сентябре. «Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Просим Вас поставить в график — в сентябре открытие с Вашим участием. Полноценная кольцевая дорога в Екатеринбурге будет закончена в этом году», — доложил во время совещания вице-премьер. Ранее Евгений Куйвашев сообщал, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. После в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что строительство закончится в ноябре.