02 июня 2022

Путина пригласили открыть ЕКАД в сентябре

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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Запуск кольцевой автомобильной дороги назначено на сентябрь Фото:

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству дорог пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге (ЕКАД). Строительство автодороги вокруг столицы Урала закончится в сентябре.

«Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Просим Вас поставить в график — в сентябре открытие с Вашим участием. Полноценная кольцевая дорога в Екатеринбурге будет закончена в этом году», — доложил во время совещания вице-премьер.

Ранее Евгений Куйвашев сообщал, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. После в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что строительство закончится в ноябре.

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Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по строительству дорог пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в запуске кольцевой автомобильной дороги в Екатеринбурге (ЕКАД). Строительство автодороги вокруг столицы Урала закончится в сентябре. «Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге. Просим Вас поставить в график — в сентябре открытие с Вашим участием. Полноценная кольцевая дорога в Екатеринбурге будет закончена в этом году», — доложил во время совещания вице-премьер. Ранее Евгений Куйвашев сообщал, что ЕКАД замкнется в 2022 году. В декабре 2021 он лично оценил свежепостроенный участок ЕКАД, проезжая по нему на машине — отдельно выделил качество дороги и поблагодарил рабочих, строящих объект. После в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что строительство закончится в ноябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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