В Северодонецке люди выходят из подвалов. Их встречают обстрелы ВСУ. Видео

03 июня 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Люди опасаются каждого залпа, который слышен из Лисичанска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Северодонецка, который в последние дни был освобожден от солдат ВСУ, удалось выйти на улицу. Они готовят еду на кострах и прячутся в подъездах во время обстрелов со стороны украинских военных. Кадры из города были опубликованы в группе «Северодонецк Информационно-культурный» в социальной сети «ВКонтакте» и в крупных городских telegram-чатах. Пост с фото и видеоматериалами был опубликован 2 июня. На снимках заметно, что некоторые оставшиеся в городе люди вышли на улицу, чтобы приготовить себе еду на костре. Часть жителей вышли из подвалов, но остаются в доме. При этом на видео заметно, как люди опасаются каждого залпа, который слышен из Лисичанска (город находится рядом и пока контролируется ВСУ). Жители реагируют на звук выстрела и прячутся в подъезд. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. Сообщалось, что отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с химикатами на территории завода «Азот». Военный аналитик Николай Костикин подчеркнул, что украинские войска используют химзаводы в качестве химического оружия. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился мнением, что украинские войска скорее всего уже не смогут отбить город, который находится под контролем Вооруженных сил России. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Жителям Северодонецка, который в последние дни был освобожден от солдат ВСУ, удалось выйти на улицу. Они готовят еду на кострах и прячутся в подъездах во время обстрелов со стороны украинских военных. Кадры из города были опубликованы в группе «Северодонецк Информационно-культурный» в социальной сети «ВКонтакте» и в крупных городских telegram-чатах. Пост с фото и видеоматериалами был опубликован 2 июня. На снимках заметно, что некоторые оставшиеся в городе люди вышли на улицу, чтобы приготовить себе еду на костре. Часть жителей вышли из подвалов, но остаются в доме. При этом на видео заметно, как люди опасаются каждого залпа, который слышен из Лисичанска (город находится рядом и пока контролируется ВСУ). Жители реагируют на звук выстрела и прячутся в подъезд. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном освобождении Северодонецка, а 1 июня он сообщил о завершении зачистки города. Сообщалось, что отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с химикатами на территории завода «Азот». Военный аналитик Николай Костикин подчеркнул, что украинские войска используют химзаводы в качестве химического оружия. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович поделился мнением, что украинские войска скорее всего уже не смогут отбить город, который находится под контролем Вооруженных сил России. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида.