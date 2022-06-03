Челябинский завод заменил США в конструкции радиолокаторов

Разработки челябинского завода превзошли аналог из США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Радиозавод «Полет» в Челябинске оснастил радиолокаторы своими комплектующими взамен аналогов из США. Как сообщили в Фонде развития промышленности региона (ФРП), разработка позволяет диспетчерам в аэропортах видеть обстановку в небе в радиусе 400 км.

«На радиозаводе „Полет“ оперативно запустили импортозамещающее производство одного из главных модулей авиалокаторов. Данные, собранные в радиусе 400 км, передаются пилотам, чтобы лайнеры не сбились с курса», — рассказали в ФРП.

Перед инженерами стояла задача заменить на отечественные элементы четыре американских усилителя подряд. Чтобы параметры отвечали запросам авиационных служб, разработчики провели сложные расчеты, применив спецматериалы. Как показали испытания, отечественное оборудование получилось более совершенным, чем образцы из США. Спектр сигнала у российской детали оказался чище, чем у биполярного американского транзистора.

Сегодня в работе «Полет» все больше ориентируется на собственные разработки. Уровень импортозамещения в ряде номенклатурных позиций достигает 90%. Локаторами завода из Челябинска на сегодня оснащены аэропорты многих городов России — как столичных, так и региональных.

Импортозамещение стало мерой смягчения действия экономических санкций. Ряд стран их объявили после начала проведения спецоперации на Украине. Начав ее 24 февраля, Россия преследовала цели денацификации и демилитаризации соседней страны.