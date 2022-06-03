Правительство РФ субсидировало авиакомпании ХМАО и ЯНАО

04 июня 2022 в 00:42 Размер текста - 17 +

Авиакомпании Utair и «Ямал» получат субсидию из бюджета РФ для компенсации авиабилетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Авиакомпании Utair и «Ямал» получат субсидии из федерального бюджета. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсов, сообщается на сайте Росавиации. «Победителями отбора определено 20 авиакомпаний, которым будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления. Государственная поддержка оказывается авиакомпаниям на основании постановления Правительства РФ от 14.04.2022», — сообщает пресс-служба Росавиации. Югорская Utair получит более 148 млн. рублей, а авиакомпания «Ямал» почти 16 млн. рублей. Таким образом, Правительство РФ поддерживает авиакомпании и гарантирует жителям ХМАО и ЯНАО возврат стоимости авиабилетов, на отмененные по объективным причинам рейсы. Ранее URA.RU рассказало про постановление Правительства РФ о предоставлении субсидий авиакомпаниям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Специальную военную операцию по спасению жителей Донбасса от геноцида Президент России Владимир Путин начал 24 февраля. Решение было вынужденное, но США и страны ЕС приняли ряд решений, направленных против России. Так были ограничены полеты Российской авиации в ряд стран. Кроме того, по решению Росавиации закрыты некоторые, граничащие с Украиной аэропорты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Авиакомпании Utair и «Ямал» получат субсидии из федерального бюджета. Субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по отмененным из-за внешних ограничений рейсов, сообщается на сайте Росавиации. «Победителями отбора определено 20 авиакомпаний, которым будет оказана господдержка с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных и (или) внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления. Государственная поддержка оказывается авиакомпаниям на основании постановления Правительства РФ от 14.04.2022», — сообщает пресс-служба Росавиации. Югорская Utair получит более 148 млн. рублей, а авиакомпания «Ямал» почти 16 млн. рублей. Таким образом, Правительство РФ поддерживает авиакомпании и гарантирует жителям ХМАО и ЯНАО возврат стоимости авиабилетов, на отмененные по объективным причинам рейсы. Ранее URA.RU рассказало про постановление Правительства РФ о предоставлении субсидий авиакомпаниям. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Специальную военную операцию по спасению жителей Донбасса от геноцида Президент России Владимир Путин начал 24 февраля. Решение было вынужденное, но США и страны ЕС приняли ряд решений, направленных против России. Так были ограничены полеты Российской авиации в ряд стран. Кроме того, по решению Росавиации закрыты некоторые, граничащие с Украиной аэропорты.