СМИ: США и страны ЕС обсуждают перемирие на Украине без Киева

04 июня 2022 в 03:31 Размер текста - 17 +

CNN: США, Британия и ЕС обсуждают урегулирование на Украине без Киева Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители США, Британии и Евросоюза проводят регулярные встречи на которых обсуждают вопрос о возможном урегулировании конфликта на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях участие не принимает. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на правительственные источники в Штатах. «Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США „ничего об Украине без Украины“», — пишет CNN. Согласно данным, Украина в этих дискуссиях участия не принимает. Также отмечается, что итальянская инициатива по возможному перемирию между Россией и Украиной поддержки не получила. Собеседники телеканала подчеркнули, что Вашингтон еще не видит готовности двух стран к перемирию. При этом США не теряет надежды, что «сможет поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции», передает телеканал. Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине, который предполагает прекращение огня и заключение договора по «оспариваемым территориям», а также общего многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе. По информации СМИ, план подготовили в МИД Италии и передали ООН. В Кремле приветствуют участие других стран, которые могут помочь урегулированию ситуации на Украине, но пока не знают о деталях плана, который предложила Италия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Делегации двух стран проводили ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен позицией премьер-министра Италии Марио Драги, который призывал Киев продолжать вести переговоры с Москвой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Представители США, Британии и Евросоюза проводят регулярные встречи на которых обсуждают вопрос о возможном урегулировании конфликта на Украине, при этом Киев в этих дискуссиях участие не принимает. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на правительственные источники в Штатах. «Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США „ничего об Украине без Украины“», — пишет CNN. Согласно данным, Украина в этих дискуссиях участия не принимает. Также отмечается, что итальянская инициатива по возможному перемирию между Россией и Украиной поддержки не получила. Собеседники телеканала подчеркнули, что Вашингтон еще не видит готовности двух стран к перемирию. При этом США не теряет надежды, что «сможет поддерживать Украину достаточно долго, чтобы довести дело до мирного урегулирования, а не до полной капитуляции», передает телеканал. Ранее газета La Repubblica сообщила, что Италия предложила поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине, который предполагает прекращение огня и заключение договора по «оспариваемым территориям», а также общего многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе. По информации СМИ, план подготовили в МИД Италии и передали ООН. В Кремле приветствуют участие других стран, которые могут помочь урегулированию ситуации на Украине, но пока не знают о деталях плана, который предложила Италия. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Делегации двух стран проводили ряд переговоров, но не пришли к решению конфликта. На Украине заявляли, что согласовывают каждый шаг с западными партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский недоволен позицией премьер-министра Италии Марио Драги, который призывал Киев продолжать вести переговоры с Москвой.