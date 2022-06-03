В челябинском парке под посетителями аттракциона провалился пол

04 июня 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Люди полчаса ждали, чтобы их освободили из кресел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском детском парке CrazyLand под посетителями карусели провалился пол. Сотрудники парка полчаса не могли разблокировать защитный механизм, в итоге людей пришлось отстегивать вручную. «Во время катания сломался один из аттракционов. В этот момент в нем находилось около 10 человек, в том числе дети. У них прямо из-под ног ушел пол», — сообщает в своем telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». На карусели было порядка 10 человек Кадр видео «Агентство чрезвычайных новостей» Люди полчаса ждали, что сотрудники парка отключат защитные поручни. Однако снимать блокировку пришлось вручную. Детей выносили на руках. В результате инцидента никто не пострадал. Сколько продлится ремонт покрытия под каруселью, пока неизвестно. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В челябинском детском парке CrazyLand под посетителями карусели провалился пол. Сотрудники парка полчаса не могли разблокировать защитный механизм, в итоге людей пришлось отстегивать вручную. «Во время катания сломался один из аттракционов. В этот момент в нем находилось около 10 человек, в том числе дети. У них прямо из-под ног ушел пол», — сообщает в своем telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Люди полчаса ждали, что сотрудники парка отключат защитные поручни. Однако снимать блокировку пришлось вручную. Детей выносили на руках. В результате инцидента никто не пострадал. Сколько продлится ремонт покрытия под каруселью, пока неизвестно.