В челябинском парке под посетителями аттракциона провалился пол

Люди полчаса ждали, чтобы их освободили из кресел
В челябинском детском парке CrazyLand под посетителями карусели провалился пол. Сотрудники парка полчаса не могли разблокировать защитный механизм, в итоге людей пришлось отстегивать вручную.
«Во время катания сломался один из аттракционов. В этот момент в нем находилось около 10 человек, в том числе дети. У них прямо из-под ног ушел пол», — сообщает в своем telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».
На карусели было порядка 10 человек
Люди полчаса ждали, что сотрудники парка отключат защитные поручни. Однако снимать блокировку пришлось вручную. Детей выносили на руках. В результате инцидента никто не пострадал. Сколько продлится ремонт покрытия под каруселью, пока неизвестно.
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