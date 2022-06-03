03 июня 2022

В челябинском парке под посетителями аттракциона провалился пол

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Обстановка в парке имени Пушкина после снятия ограничений по эпидемии коронавируса. Челябинск, аттракцион, горсад, городской сад, карусель, парк пушкина, пустующие аттракционы
Люди полчаса ждали, чтобы их освободили из кресел Фото:

В челябинском детском парке CrazyLand под посетителями карусели провалился пол. Сотрудники парка полчаса не могли разблокировать защитный механизм, в итоге людей пришлось отстегивать вручную.

«Во время катания сломался один из аттракционов. В этот момент в нем находилось около 10 человек, в том числе дети. У них прямо из-под ног ушел пол», — сообщает в своем telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей».

На карусели было порядка 10 человек

Люди полчаса ждали, что сотрудники парка отключат защитные поручни. Однако снимать блокировку пришлось вручную. Детей выносили на руках. В результате инцидента никто не пострадал. Сколько продлится ремонт покрытия под каруселью, пока неизвестно.

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В челябинском детском парке CrazyLand под посетителями карусели провалился пол. Сотрудники парка полчаса не могли разблокировать защитный механизм, в итоге людей пришлось отстегивать вручную. «Во время катания сломался один из аттракционов. В этот момент в нем находилось около 10 человек, в том числе дети. У них прямо из-под ног ушел пол», — сообщает в своем telegram-канале «Агентство чрезвычайных новостей». Люди полчаса ждали, что сотрудники парка отключат защитные поручни. Однако снимать блокировку пришлось вручную. Детей выносили на руках. В результате инцидента никто не пострадал. Сколько продлится ремонт покрытия под каруселью, пока неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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