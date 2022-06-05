Пермские власти создают бюджетную «кубышку» на фоне санкций

Размер резервного фонда увеличится до 3,8 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Размер резервного фонда Пермского края планируется в 2022 году увеличить на 2,3 млрд рублей. Это вызвано экономической ситуацией, связанной с введенными против РФ санкциями. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о поправках в бюджет Прикамья, который размещен на портале заксобрания.

«Проектом закона предлагается увеличение резервного фонда правительства Пермского края на 2022 год в сумме 2 273 061 тысяч рублей в целях экономической нестабильности, связанной с введенными в отношении нашей страны санкциями», — говорится в документе. Сейчас размер фонда составляет 1,5 млрд рублей.

Ранее пермские власти отчитались, что бюджет региона в первые месяцы 2022 году получит на 33% доходов больше, чем планировал. Депутаты призывали чиновников направить эти средства в экономику. Однако первый вице-премьер Ольга Антипина ответила им, что тратить поступления по налогу на прибыль нельзя. Не исключено, что до конца года край больше не получит денег по этой статье.

Западные страны на фоне вынужденной спецоперации РФ по денацификации Украины увеличили санкционное давление на Россию. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал шестой пакет санкций Евросоюза бесполезным и направленным против самого Запада.