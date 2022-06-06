СМИ: украинцы испугались изменения позиции Макрона в пользу РФ

07 июня 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Лаури Нурми: Макрон напугал украинцев одной фразой о России Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Украины заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона в изменении позиции касательно спецоперации. Об этом заявил обозреватель ежедневной финской газеты Iltalehti Лаури Нурми. Не так давно Макрон предостерег от оскорбительного поведения в адрес РФ, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — прокомментировал Нурми слова французского лидера. Он считает, что Эммануэль Макрон готов частично перейти на сторону России касательно спецоперации. Обозреватель полагает, что благодаря таким заявлениям он стремится получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации. Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе выразил уверенность в том, что действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Он указал на то, что что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время. Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Украины заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона в изменении позиции касательно спецоперации. Об этом заявил обозреватель ежедневной финской газеты Iltalehti Лаури Нурми. Не так давно Макрон предостерег от оскорбительного поведения в адрес РФ, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — прокомментировал Нурми слова французского лидера. Он считает, что Эммануэль Макрон готов частично перейти на сторону России касательно спецоперации. Обозреватель полагает, что благодаря таким заявлениям он стремится получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации. Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе выразил уверенность в том, что действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Он указал на то, что что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время.