06 июня 2022

СМИ: украинцы испугались изменения позиции Макрона в пользу РФ

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Макрон Эммануэль, макрон эммануэль
Лаури Нурми: Макрон напугал украинцев одной фразой о России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Украины заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона в изменении позиции касательно спецоперации. Об этом заявил обозреватель ежедневной финской газеты Iltalehti Лаури Нурми.

Не так давно Макрон предостерег от оскорбительного поведения в адрес РФ, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — прокомментировал Нурми слова французского лидера.

Он считает, что Эммануэль Макрон готов частично перейти на сторону России касательно спецоперации. Обозреватель полагает, что благодаря таким заявлениям он стремится получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.

Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе выразил уверенность в том, что действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Он указал на то, что что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время.

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Жители Украины заподозрили президента Франции Эммануэля Макрона в изменении позиции касательно спецоперации. Об этом заявил обозреватель ежедневной финской газеты Iltalehti Лаури Нурми. Не так давно Макрон предостерег от оскорбительного поведения в адрес РФ, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», — прокомментировал Нурми слова французского лидера. Он считает, что Эммануэль Макрон готов частично перейти на сторону России касательно спецоперации. Обозреватель полагает, что благодаря таким заявлениям он стремится получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации. Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе выразил уверенность в том, что действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине. Он указал на то, что что войскам России удалось сломить сопротивление тех частей Вооруженных сил Украины, которые были способны к какому-то противодействию в начале спецоперации. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Благодаря действиям ВС РФ, уже освобождены значительные территории ДНР и ЛНР. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что республики освободят от нацбатов в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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