Родители тагильских учеников возмутились соседством с осужденными

08 июня 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле недалеко от школы планируют открыть исправительный центр для осужденных Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируется открыть исправительный центр для осужденных, он появится в 20 метрах от школы №90 на Черноисточинском шоссе. Родители учащихся недовольны таким соседством, сообщает тагильское издание «Между строк». «Микрорайон не оснащен дворовыми площадками для занятий спортом, наши дети занимаются на стадионе школы, который находится непосредственно под окнами общежития. Нам страшно и подумать, как может воздействовать на детскую психику подобное соседство!» — рассказала местная жительница. Исправительный центр для осужденных откроют на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства. Жить там будет те, кому была избрана мера наказания в виде принудительных работ, а не осужденные к лишению свободы, пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. У жильцов исправительных центров есть право выходить в город, но они обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и не покидать исправцентр в ночное и нерабочее время, а по выходным и праздникам выходить в город только по согласованию с администрацией. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае также решили селить осужденных в общежития. В регионе обсуждался вопрос развития исправительных центров. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) планируется открыть исправительный центр для осужденных, он появится в 20 метрах от школы №90 на Черноисточинском шоссе. Родители учащихся недовольны таким соседством, сообщает тагильское издание «Между строк». «Микрорайон не оснащен дворовыми площадками для занятий спортом, наши дети занимаются на стадионе школы, который находится непосредственно под окнами общежития. Нам страшно и подумать, как может воздействовать на детскую психику подобное соседство!» — рассказала местная жительница. Исправительный центр для осужденных откроют на базе бывшего общежития Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства. Жить там будет те, кому была избрана мера наказания в виде принудительных работ, а не осужденные к лишению свободы, пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. У жильцов исправительных центров есть право выходить в город, но они обязаны выполнять правила внутреннего распорядка и не покидать исправцентр в ночное и нерабочее время, а по выходным и праздникам выходить в город только по согласованию с администрацией. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае также решили селить осужденных в общежития. В регионе обсуждался вопрос развития исправительных центров.