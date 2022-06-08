В ХМАО на выходных вместе с грозами придет 30-градусная жара

В ХМАО на выходных придет резкое потепление и дожди
В южных районах ХМАО на выходных ожидается резкое потепление до +27 градусов, вместе с этим в регион придут дожди с грозой. Прогноз погоды в Югре составили синоптики Гидрометцентра ХМАО.
«11 июня кратковременный дождь, местами сильный. Ветер восточный с порывами до 14 м/с. Температура днем +17,+22 градуса, по югу до +27 градусов. 12 июня кратковременный дождь, местами сильный. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура днем +19,+24 градуса», — сказано в прогнозе специалистов.
- По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура на выходных поднимется до +20 градусов днем, ночью будет опускаться до 11-12 градусов выше нуля. До конца недели ожидается дождь, в субботу дождь с грозой. Ветер будет достигать 9 м/с.
- В Сургуте в четверг и пятницу температура составит +14 градусов, а на выходных поднимется до 20-23 градуса тепла. До конца недели в городе также будет дождь, в воскресенье дождь с грозой. Сила ветра будет достигать 13 м/с.
- В Нижневартовске резкое потепление придет в субботу, температура поднимется до +25 градусов. В последние три дня недели также ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 15 м/с.
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