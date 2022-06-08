Горячую воду будут включать с 20 по 22 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловском и Индустриальном районах Перми с 6 июня начинают отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний. Горячего водоснабжения не будет до 22 июня, сообщается на сайте «Т-Плюс».

На сайте опубликован график домов, где пройдут отключения. С 6 по 20 июня работы будут проходить по следующим адресам:

шоссе Космонавтов, 137, 141, 169а, 171а, 173а, 173б, 175а, 179а, 181а;

ул. Н. Качалова, 10;

ул. Братьев Игнатовых, 2, 3, 7, 9, 11, 13а, 15, 17, 17а, 19, 21, 21а;

ул. Мира, 70б, 74, 76, 76а, 78, 78а, 80, 80а;

ул. Н. Баумана, 16, 17, 22, 24, 24а, 27, 29, 29а, 31, 33.

С 7 по 21 июня воду отключат по адресам:

ул. Газеты «Звезда», 60;

ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44;

ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 84, 80;

ул. 25-го Октября, 101, 106;

ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132;

шоссе Космонавтов, 160, 201, 203, 205, 203а, 207, 209.

С 8 по 22 июня воды не будет в домах:

ул. Газеты «Звезда», 35, 33, 42, 42а;

проспект Комсомольский, 44, 46;

ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;

ул. А. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;

ул. А. Швецова, 31а;

ул. Революции, 26, 27, 28, 30;

ул. Екатерининская, 74;

проспект Декабристов, 12а, 16, 18;

ул. А. Карпинского, 51, 51а, 57, 57а, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б;

ул. Самолетная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. В. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5;

ул. Стахановская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а;

ул. Спартаковская, 7;

ул. Л. Толстого, 2, 6;

ул. Д. Левченко, 31;

ул. Малая, 1;

ул. Танкистов 35, 37.

Также в конце мая и начале июня из-за испытаний горячую воду начали отключать в других домах Свердловского, а также в части Кировского и Индустриального районов. Вернуть горячее водоснабжение должны с 13 по 17 число.