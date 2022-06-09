В Екатеринбурге компания Huawei раскрыла секрет о своем уходе

09 июня 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

Сервисный центр Huawei в Екатеринбурге продолжит свою работу в штатном режиме Фото: URA.RU Сервисный центр Huawei, который находится на Малышева, 36 в Екатеринбурге, продолжит свою работу, несмотря на слухи о том, что китайская компания собирается закрывать официальные точки в России. Информацию об этом подтвердили в екатеринбургском сервисном центре. «Нет, мы не собираемся закрываться. Дело касается только официальных торговых точек», — рассказали в сервисе Huawei. Судя по информации на официальном сайте китайской компании, в Екатеринбурге нет никаких официальных точек. То же самое подтвердили и в сервисном центре. Ранее стало известно, что китайская компания телекоммуникаций Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. На данный момент уже прекратили работу четыре из 19 магазинов и закрытие продолжится в ближайшие месяцы. Известные мировые бренды стали уходит с российского рынка после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С 24 февраля свою работу уже приостановили, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, компания Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие), H&M Group, LPP Group (бренды Cropp, House и Reserved), PepsiCo и Coca-Cola. Однако многие магазины вернулись к работе в России спустя два месяца под новыми названиями. Так. например, магазины LPP Group сменили названия, а IKEA начала постепенно обслуживать клиентов. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Сервисный центр Huawei, который находится на Малышева, 36 в Екатеринбурге, продолжит свою работу, несмотря на слухи о том, что китайская компания собирается закрывать официальные точки в России. Информацию об этом подтвердили в екатеринбургском сервисном центре. «Нет, мы не собираемся закрываться. Дело касается только официальных торговых точек», — рассказали в сервисе Huawei. Судя по информации на официальном сайте китайской компании, в Екатеринбурге нет никаких официальных точек. То же самое подтвердили и в сервисном центре. Ранее стало известно, что китайская компания телекоммуникаций Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. На данный момент уже прекратили работу четыре из 19 магазинов и закрытие продолжится в ближайшие месяцы. Известные мировые бренды стали уходит с российского рынка после того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. С 24 февраля свою работу уже приостановили, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, компания Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho и другие), H&M Group, LPP Group (бренды Cropp, House и Reserved), PepsiCo и Coca-Cola. Однако многие магазины вернулись к работе в России спустя два месяца под новыми названиями. Так. например, магазины LPP Group сменили названия, а IKEA начала постепенно обслуживать клиентов.