У свердловчанки после избиения началась атрофия зрительного нерва

11 июня 2022 в 01:14 Размер текста - 17 +

Хирурги сделали несколько операций, чтобы Наталья Зайцева выжила Фото: Анна Майорова © URA.RU Избитая в конце марта 42-летняя екатеринбурженка Наталья Зайцева записала видеообращение, в котором рассказала, что у нее начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. Видеообращение опубликовано в сообществе «Помощь волонтеру Наталье Зайцевой» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня почти два месяца, как я вышла из больницы. Говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. <…> Никому не пожелаю такого, что произошло со мной. У меня начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. От последствий никто не застрахован, увы. Хирурги признались, что не понимают, как я осталась жива», — сказала Наталья. Наталья — волонтер-зоозащитник, работала флористом в цветочном магазине. 28 марта после работы женщина пошла кормить бездомных собак на теплотрассе. Когда она кормила животных, то сзади к ней подошел мужчина в медицинской маске и ударил ее бутылкой по голове. Сбив женщину с ног, стал запинывать ее до смерти. После этого мужчина забрал у Натальи три тысячи рублей и ключи от квартиры. Но Наталья осталась жива, она добиралась до дома ползком. Дома муж вызвал скорую. У Натальи был проломлен череп в нескольких местах. Ее родные организовали сбор средств на операции и реабилитацию Натальи. Полицейские нашли подозреваемого спустя несколько дней после нападения. Им оказался мигрант из среднеазиатской республики. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Избитая в конце марта 42-летняя екатеринбурженка Наталья Зайцева записала видеообращение, в котором рассказала, что у нее начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. Видеообращение опубликовано в сообществе «Помощь волонтеру Наталье Зайцевой» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня почти два месяца, как я вышла из больницы. Говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. <…> Никому не пожелаю такого, что произошло со мной. У меня начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. От последствий никто не застрахован, увы. Хирурги признались, что не понимают, как я осталась жива», — сказала Наталья. Наталья — волонтер-зоозащитник, работала флористом в цветочном магазине. 28 марта после работы женщина пошла кормить бездомных собак на теплотрассе. Когда она кормила животных, то сзади к ней подошел мужчина в медицинской маске и ударил ее бутылкой по голове. Сбив женщину с ног, стал запинывать ее до смерти. После этого мужчина забрал у Натальи три тысячи рублей и ключи от квартиры. Но Наталья осталась жива, она добиралась до дома ползком. Дома муж вызвал скорую. У Натальи был проломлен череп в нескольких местах. Ее родные организовали сбор средств на операции и реабилитацию Натальи. Полицейские нашли подозреваемого спустя несколько дней после нападения. Им оказался мигрант из среднеазиатской республики.