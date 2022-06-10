У свердловчанки после избиения началась атрофия зрительного нерва

Избитая в конце марта 42-летняя екатеринбурженка Наталья Зайцева записала видеообращение, в котором рассказала, что у нее начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. Видеообращение опубликовано в сообществе «Помощь волонтеру Наталье Зайцевой» в соцсети «ВКонтакте».
«Сегодня почти два месяца, как я вышла из больницы. Говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. <…> Никому не пожелаю такого, что произошло со мной. У меня начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. От последствий никто не застрахован, увы. Хирурги признались, что не понимают, как я осталась жива», — сказала Наталья.
Наталья — волонтер-зоозащитник, работала флористом в цветочном магазине. 28 марта после работы женщина пошла кормить бездомных собак на теплотрассе. Когда она кормила животных, то сзади к ней подошел мужчина в медицинской маске и ударил ее бутылкой по голове. Сбив женщину с ног, стал запинывать ее до смерти. После этого мужчина забрал у Натальи три тысячи рублей и ключи от квартиры.
Но Наталья осталась жива, она добиралась до дома ползком. Дома муж вызвал скорую. У Натальи был проломлен череп в нескольких местах. Ее родные организовали сбор средств на операции и реабилитацию Натальи. Полицейские нашли подозреваемого спустя несколько дней после нападения. Им оказался мигрант из среднеазиатской республики.
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Избитая в конце марта 42-летняя екатеринбурженка Наталья Зайцева записала видеообращение, в котором рассказала, что у нее начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. Видеообращение опубликовано в сообществе «Помощь волонтеру Наталье Зайцевой» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня почти два месяца, как я вышла из больницы. Говорю спасибо всем, кто меня поддерживал. <…> Никому не пожелаю такого, что произошло со мной. У меня начались атрофия зрительного нерва и проблемы с памятью. От последствий никто не застрахован, увы. Хирурги признались, что не понимают, как я осталась жива», — сказала Наталья. Наталья — волонтер-зоозащитник, работала флористом в цветочном магазине. 28 марта после работы женщина пошла кормить бездомных собак на теплотрассе. Когда она кормила животных, то сзади к ней подошел мужчина в медицинской маске и ударил ее бутылкой по голове. Сбив женщину с ног, стал запинывать ее до смерти. После этого мужчина забрал у Натальи три тысячи рублей и ключи от квартиры. Но Наталья осталась жива, она добиралась до дома ползком. Дома муж вызвал скорую. У Натальи был проломлен череп в нескольких местах. Ее родные организовали сбор средств на операции и реабилитацию Натальи. Полицейские нашли подозреваемого спустя несколько дней после нападения. Им оказался мигрант из среднеазиатской республики.