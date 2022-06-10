В Пермском крае при пожаре в многоквартирном доме погиб человек

Не смотря на то, что пожарные оперативно прибыли на место происшествия, человека не удалось спасти Фото: Екатерина Сычкова ©URA.RU

Во время пожара на пятом этаже многоквартирного дома в Березниках (Пермский край) по улице Мира погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании поступило 10 июня в 19:18 по местному времени. Пожарные прибыли на место через семь минут. Было установлено, что в квартире на пятом этаже горят вещи и мебель. К сожалению, один человек погиб», — пояснили в министерстве.

В 19:53 пожар был ликвидирован. При тушении были задействованы четыре единицы техники и 14 человек личного состава. Площадь пожара составила девять квадратных метров. Ведомство проводит проверку с целью выяснения причин произошедшего.

Ранее URA.RU писало, что из общежития Политеха в Перми срочно эвакуировались сотни человек. Тогда все находившееся внутри покинули горящее здание еще до приезда спасателей.