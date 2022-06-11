ВСУ начали массированный обстрел ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. URA.RU) по направлению города Донецк: выпущено 15 снарядов калибра 155 мм», — говорится в telegram-канале ведомства. Кроме того, сообщается об ударах по Михайловке (выпущено 5 снарядов калибра 122 мм), Яковлевке (15 ракет из БМ-21 «Град») и Верхнеторецкому (5 снарядов калибра 122 мм).

Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация территорий, а также защита республик Донбасса. Неделей ранее украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате пять мирных жителей ДНР погибли, 20 получили ранения.

Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!